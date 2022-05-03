Из Киево-Печерской лавры выгнали монаха, отказавшегося упоминать путинского патриарха Гундяева во время богослужения, - священник УПЦ (МП)
ООН планирует развернуть миссию по разминированию в Украине, - МВД
Служба разминирования UNMAS вместе с другими подразделениями ООН нарабатывают схемы оказания помощи, о которой попросила Украина
Представители Службы ООН собирают информацию о нуждах на местах, требующих разминирования.
По данным МВД, в разминировании нуждается территория площадью около 300 000 квадратных километров.
Заместитель председателя ГСЧС Дмитрий Бондарь призвал ООН привлечь своих специалистов с опытом в Сирии, Ираке и Сомали, а также поделиться инновационными методами работы и новейшим оборудованием.
Стороны договорились скоординировать усилия по очистке украинских территорий от остатков российской агрессии, привлечению представителей Службы ООН к подготовке и переподготовке украинских специалистов.
"Обсудили вопросы материально-технической помощи и передали список необходимого нового оборудования для украинских пиротехников", - говорится в сообщении.
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