ООН планирует развернуть миссию по разминированию в Украине, - МВД

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Представители Службы ООН собирают информацию о нуждах на местах, требующих разминирования.По данным МВД, в разминировании нуждается территория площадью около 300 000 квадратных километров.Заместитель председателя ГСЧС Дмитрий Бондарь призвал ООН привлечь своих специалистов с опытом в Сирии, Ираке и Сомали, а также поделиться инновационными методами работы и новейшим оборудованием.Стороны договорились скоординировать усилия по очистке украинских территорий от остатков российской агрессии, привлечению представителей Службы ООН к подготовке и переподготовке украинских специалистов."Обсудили вопросы материально-технической помощи и передали список необходимого нового оборудования для украинских пиротехников", - говорится в сообщении.