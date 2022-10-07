Об этом сообщает Reuters .

Такое решение приняли на фоне обвинений Москвы в создании "атмосферы страха" из-за репрессий и насилия, в частности из-за усиления законов о наказании людей, которые, по мнению Москвы, дискредитируют вооруженные силы или распространяют фейковую информацию. Впервые в ООН назначают следователя по правам человека для изучения ситуации в стране, которая является постоянным членом Совбеза и входит в "большую пятерку".

За отдали голос 17 членов Совета ООН, 6 проголосовали против, еще 24 участника воздержались.

"Мы хотим, чтобы сегодня было ясно, что мы не забыли тех, кто борется за свободу дома, в то время как Путин репрессирует российский народ и угнетает за рубежом", - заявил посол Великобритании в ООН в Женеве Саймон Менли.

Посол России в ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что иск содержит "ряд ложных обвинений".

"Этот проект резолюции является еще одним примером того, как западные страны используют этот совет для достижения своих политических целей", - сказал Гатилов.

1 октября Украина передала в Международный суд ООН данные по аннексии 30 сентября и попросила активизировать дело против РФ.