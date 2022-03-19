ООН отвергла российские фейки о якобы присутствии лабораторий биооружия в Украине, - МИД

Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в Twitter.



"ООН опровергла российские фейки о лабораториях биологического оружия в Украине. Все попытки России создать ложные поводы для своей варварской войны в Украине обречены на провал", – написал он.

Николенко добавил, что государство применит все возможные способы привлечения России и ее чиновников к ответственности за преступления против Украины.

Ранее Министерство обороны России заявило, что в рамках совместных программ с Пентагоном в Украине якобы действуют 30 биолабораторий по работе.