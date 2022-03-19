ООН отвергла российские фейки о якобы присутствии лабораторий биооружия в Украине, - МИД
Организация объединенных наций опровергла заявления России о якобы лабораториях биологического оружия в Украине
Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в Twitter.
"ООН опровергла российские фейки о лабораториях биологического оружия в Украине. Все попытки России создать ложные поводы для своей варварской войны в Украине обречены на провал", – написал он.
Николенко добавил, что государство применит все возможные способы привлечения России и ее чиновников к ответственности за преступления против Украины.
- Ранее Министерство обороны России заявило, что в рамках совместных программ с Пентагоном в Украине якобы действуют 30 биолабораторий по работе.
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