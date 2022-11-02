ООН отреагировала на возвращение России к "зерновому соглашению"
Постоянный представитель ООН в Совместном координационном центре в Стамбуле Амир Абдулла приветствовал возвращение России к "зерновому соглашению"
Об этом он написал в Twitter .
"Я приветствую возвращение РФ к реализации черноморской зерновой инициативы по содействию экспорту продовольствия и удобрений из Украины", – отметил представитель ООН.
Также Абдулла выразил благодарность Турции за содействие и отметил, что ожидает возобновления работы со всеми сторонами соглашения.
Следует отметить, что 2 ноября российский президент Владимир Путин во время беседы с президентом Индонезии Джоко Видодо проинформировал о возобновлении участия России в "зерновом соглашении". По его словам, РФ получила от Украины гарантии неиспользования портов в военных целях.
- 29 октября Россия заявила, что останавливает участие в реализации "зернового соглашения" из-за атаки дронов в Севастопольской бухте.
- Украина, ООН и Турция заверили, что, несмотря на позицию РФ, "зерновое соглашение" остается в силе.
- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом РФ Путиным заявил о необходимости продления зернового соглашения.
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