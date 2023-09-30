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ООН отправит в Нагорный Карабах гуманитарную миссию

30 сентября, 2023 суббота
15:23
Мир ООН

Организация Объединенных Наций направит миссию в Нагорный Карабах в эти выходные. Основная задача миссии оценить обстановку на местах и гуманитарные потребности людей, в том числе находящихся в пути

Об этом сообщает пресс-служба Организации Объединенных Наций.

"Правительство Азербайджана и Организация Объединенных Наций договорились о направлении в регион миссии, которую возглавит Постоянный координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева и директор по координации Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Рамеша Раджасингхама прибудет в регион в выходные дни", - заявил на брифинге Нью-Йорке пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик.

По его словам, в состав миссии войдут представители других учреждений ООН.

Основная задача миссии – оценить обстановку на местах и гуманитарные потребности людей, в том числе находящихся в пути. Отмечается, что ООН не имела доступа к региону около 30 лет.

В частности, Стефан Дюжаррик напомнил, что "все стороны обязаны уважать международное право и особенно международные нормы в области прав человека".

Конфликт между Арменией и Азербайджаном

19 сентября министерство обороны Азербайджана объявило о начале "антитеррористических мер локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В МИД Армении заявили, что таким образом Азербайджан производит "этнические чистки".

В центре Еревана начались столкновения протестующих с полицией. По состоянию на утро 20 сентября, по данным Радио Азатутут, в результате столкновений у здания правительства в Ереване, предварительно, пострадали по меньшей мере 34 человека, из них 16 - сотрудники полиции, 18 - гражданские.

20 сентября власти Нагорного Карабаха сообщили о прекращении огня. Президент Азербайджана заявил, что "все задачи в регионе" были выполнены.

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян выступил с заявлением, в котором призвал ООН создать миротворческую миссию в Нагорном Карабахе для обеспечения там стабильности и безопасности.

22 сентября в Азербайджане заявили об амнистии армянским военным Нагорного Карабаха, которые составят оружие.

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил "безусловную" поддержку Армении в конфликте с Азербайджаном. Он подчеркнул, что Франция продолжит оказывать поддержку как на гуманитарном, так и на политическом уровне.

25 сентября протестующие в Ереване анонсировали в стране всеобщую акцию неповиновения в ближайшие три дня.

Глава Европейской партии Армении Тигран Хзмалян прокомментировал события в Ереване и отметил, что Россия пытается выслать из Карабаха тысячи людей для переворота в стране.

27 сентября стало известно, что во время "антитеррористических мероприятий" в Нагорном Карабахе погибли 192 азербайджанских военнослужащих, еще 511 получили ранения.

На вечер 29 сентября из Нагорного Карабаха в Армению прибыли около 100 тыс. беженцев.

Накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил , что Баку признает территориальную целостность Армении. Также он добавил, что на территории его страны больше нет "серых зон".

30 сентября Армения подала иск в Международный суд ООН против Азербайджана, обвиняя Баку в ущемлении прав армян в Нагорном Карабахе.

ООН
Армения
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