ООН отправит миссию к местам массовых захоронений в Изюме, – CNN
Организация Объединенных Наций в ближайшее время отправит в деоккупированный Изюм и окрестности миссию по мониторингу прав человека
Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственный источник в ООН.
"Группа Управления Верховного комиссара ООН по мониторингу прав человека отправится в Изюм и районы вокруг него как можно скорее. По словам источника, за этим может последовать группа по расследованию военных преступлений", - говорится в сообщении.
Издание подчеркнуло, что сейчас "их конкретное назначение остается непонятным".
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