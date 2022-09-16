Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственный источник в ООН.

"Группа Управления Верховного комиссара ООН по мониторингу прав человека отправится в Изюм и районы вокруг него как можно скорее. По словам источника, за этим может последовать группа по расследованию военных преступлений", - говорится в сообщении.

Издание подчеркнуло, что сейчас "их конкретное назначение остается непонятным".

13 сентября стало известно, что ВСУ в Харьковской области за неделю освободили более 300 населенных пунктов, операция по деоккупации продолжается.

15 сентября Уполномоченный по вопросам пропавших без вести Олег Котенко рассказал, что в Изюме было найдено массовое захоронение на сотни человек.

Жительница Изюма Анастасия Бугера рассказала о 5 месяцах в оккупации.

Бойцы "восемьдесятки" рассказали о деоккупации Изюма: российские оккупанты почти полностью уничтожили город Изюм на Харьковщине. В городе вряд ли можно найти здание, не пострадавшее от российского железа.

16 сентября в деоккупированном Изюме Харьковской области приступили к эксгумации тел в местах массового захоронения. Вероятно, их количество будет превышать погибших в Буче на Киевщине. Руководитель Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что там ориентировочно 445 могил.

16 сентября президент Литвы Гитанас Науседа призвал всеми средствами помогать Украине, чтобы остановить убийства мирных жителей и войну.

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