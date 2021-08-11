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ООН отправила 114 тонн гумпомощи в ОРДЛО

11 августа, 2021 среда
20:43
война с Россией

Более 114 тонн гуманитарной помощи отправили на оккупированный Донбасс через КПВВ "Счастье" в Луганской области

Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОГА в Facebook.

"Пограничники Луганского отряда оформили и пропустили через линию разграничения в 20 автомобилей с гуманитарной помощью от Управления Верховного комиссара ООН. В машинах перевозили строительные материалы, предметы и оборудования медицинского назначения общим весом более 114 тонн, предназначенные для гражданского населения", - говорится в сообщении.

Через КПВВ "Счастье" до последнего времени пропускали только большегрузные автомобили с гуманитарной помощью.
 

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ОРДЛО
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