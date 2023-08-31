ООН осуществит доплаты некоторым пенсионерам на территориях активных или возможных боевых действий: как получить
ООН осуществит доплаты пожилым людям, проживающим на территориях активных или возможных боевых действий и получающим менее 3 тыс. грн пенсии
Об этом сообщила пресс-служба Минсоцполитики.
Список лиц, нуждающихся в помощи, формирует на основе реестров Пенсионный фонд. А выплаты осуществляет Всемирная продовольственная программа ООН (ВВП).
Право получить помощь имеют люди, которые:
- проживают на территориях активных или возможных боевых действий;
- имеют размер пенсии менее 3 тыс. грн;
- не получали с 1 марта 2023 г. дополнительных денежных выплат от международных организаций и/или пособий на проживание для ВПО.
ВПП будет оказывать денежную помощь в течение минимум 4 мес., пенсионеры будут получать доплату к пенсии на сумму, которой не хватает до 3 тыс. грн (но не менее 100 грн). Для того чтобы получить помощь, пенсионеры не должны ничего делать и куда-то обращаться. Выплаты будут поступать вместе с пенсией.
"С ростом цен из-за войны миллионам людей в регионах, где ведутся боевые действия, трудно позволить себе вещи первой необходимости, и многие из них вынуждены уменьшать количество приемов пищи или же покупать менее качественную и менее питательную пищу", - отметил директор ВПП в Украине Мэтью Холлингворт , объясняя цель данной инициативы
- По состоянию на октябрь 2022 года Общество Красного Креста в Украине выплатило 27 млн грн жителям освобожденных территорий, а Международная организация по миграции ООН - еще 3,2 млн грн.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.41 Покупка 37.41Продажа 38.17
- EUR Покупка 40.73Продажа 41.81
- Актуальное
- Важное