ООН осуществит доплаты некоторым пенсионерам на территориях активных или возможных боевых действий: как получить

Об этом сообщила пресс-служба Минсоцполитики.

Список лиц, нуждающихся в помощи, формирует на основе реестров Пенсионный фонд. А выплаты осуществляет Всемирная продовольственная программа ООН (ВВП).

Право получить помощь имеют люди, которые:

проживают на территориях активных или возможных боевых действий;

имеют размер пенсии менее 3 тыс. грн;

не получали с 1 марта 2023 г. дополнительных денежных выплат от международных организаций и/или пособий на проживание для ВПО.

ВПП будет оказывать денежную помощь в течение минимум 4 мес., пенсионеры будут получать доплату к пенсии на сумму, которой не хватает до 3 тыс. грн (но не менее 100 грн). Для того чтобы получить помощь, пенсионеры не должны ничего делать и куда-то обращаться. Выплаты будут поступать вместе с пенсией.

"С ростом цен из-за войны миллионам людей в регионах, где ведутся боевые действия, трудно позволить себе вещи первой необходимости, и многие из них вынуждены уменьшать количество приемов пищи или же покупать менее качественную и менее питательную пищу", - отметил директор ВПП в Украине Мэтью Холлингворт , объясняя цель данной инициативы