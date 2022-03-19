ООН: около четверти населения Украины покинули свои дома из-за войны
По данным ООН в Украине почти 6,5 миллиона внутренне перемещенных людей. Кроме этого, 3,2 миллиона уже уехали из Украины
Об этом пишет Associated Press со ссылкой на Миграционное агентство ООН.
Такие данные дают понять, что около четверти из 44 миллионов жителей Украины были вынуждены покинуть свои дома.
По оценкам Международной организации по миграции, только за три недели Украина движется к уровню перемещения населения в результате разрушительной войны в Сирии, которая выгнала около 13 миллионов человек из своих домов как в стране, так и за рубежом.
Кроме того, по прогнозам, более 12 миллионов человек застряли в пострадавших районах или не могут выехать из-за повышенных рисков безопасности, разрушения мостов и дорог, а также из-за нехватки ресурсов или информации о том, где найти безопасность и жилье.
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