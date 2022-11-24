ООН: обстрелы Россией гражданских объектов в Украине могут привести к гуманитарной катастрофе. РФ должна отвечать за это
Заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло отметила ответственность России за обстрел объектов гражданской инфраструктуры в Украине
Об этом она заявила на заседании Совета Безопасности ООН, созванном по запросу Украины, сообщает Укринформ.
"Я подчеркиваю: нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру запрещены международным гуманитарным правом, равно как и атаки на военные объекты, от которых можно ожидать причинения вреда гражданскому населению… ООН решительно осуждает эти нападения и требует, чтобы РФ немедленно прекратила эти действия . За любые нарушения законов должна быть ответственность", - сказала она.
По словам Дикарло, последние атаки "восстанавливают опасения, что эта зима будет катастрофической для миллионов украинцев, сталкивающихся с перспективой месяцев холодной погоды без отопления, электричества, воды и других основных коммунальных услуг".
Она рассказала об аварийных отключениях атомных электростанций в результате российских обстрелов и в очередной раз отметила необходимость прекратить военные действия вокруг Запорожской АЭС.
"Мы все должны работать вместе, чтобы не допустить техногенной гуманитарной катастрофы этой зимой, - добавила Дикарло. - Последствия этих потрясений будут иметь высокую цену не только для украинцев, но и для нас".
Заместитель генсека ООН подчеркнула необходимость обеспечить защиту наиболее уязвимых людей в Украине. Гуманитарные организации работают над тем, чтобы поддержать тех, кто сталкивается с проблемами, вызванными дефицитом электроэнергии, сказала она.
За последние недели "ту или иную прямую зимнюю помощь", по ее словам, получили более 430 тыс. человек, в Украину доставлено около 400 генераторов для обеспечения электроэнергией больниц, школ, других критически важных объектов.
- Напомним, в своей речи на заседании Совбеза президент Украины призвал ООН осудить ракетные удары россиян по энергетической инфраструктуре.
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