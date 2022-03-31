ООН обнародовала новые данные о жертвах среди гражданского населения Украины из-за вторжения России

Об этом сообщает управление Верховного комиссара ООН по правам человека.

"УВКПЧ ООН считает, что реальные цифры значительно выше, особенно на территории, контролируемой правительством, и особенно в последние дни, поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ждут подтверждения", – отмечается в документе.

В соответствии с ним это касается, например, Мариуполя и Волновахи (Донецкая обл.), Изюма (Харьковская обл.), Попасной (Луганская обл.), Ирпеня (Киевская обл.), где есть сообщения о многочисленных жертвах гражданского населения. Они подлежат дальнейшей верификации и не включены в вышеприведенную статистику.

"Причиной большей части случаев гибели или ранения гражданских лиц было применение взрывных устройств с большой зоной поражения, в частности, обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиаудары", - говорится в сводке.

По подтвержденным данным ООН, погибли 250 мужчин, 176 женщин, 36 мальчиков и 18 девочек, тогда как пол 58 детей и 694 взрослых пока не удалось установить.

Среди 1935 ранены 36 девочек и 32 мальчика, а также 81 ребенок, пол которых пока не удалось установить.

По сравнению с предыдущим днем, по данным ООН, погибли четверо детей и еще семеро были ранены.

УВКПЧ ООН отмечает, что в Донецкой и Луганской областях на полночь 31 марта было зафиксировано 338 (328) погибших и 743 (727) раненых на территории, контролируемой правительством, и 66 (65) погибших и 245 (243) раненых на территории, контролируемых "республиками".

В других регионах Украины под контролем правительства (в Киеве, а также в Житомирской, Запорожской, Киевской, Сумской, Одесской, Николаевской, Харьковской, Херсонской, Днепропетровской, Черкасской и Черниговской областях) ООН зафиксировала 828 (796) погибших и 947 (931) раненых .

В своде также говорится, что, согласно данным Офиса генерального прокурора Украины, по состоянию на 8:00 30 марта погибли 148 (145) детей и ранены 232 (222).

Рост показателей в указанном своде по сравнению с цифрами в предыдущем своде не следует относить только к новым случаям, которые имели место 30 марта, поскольку в течение дня УВКПЧ ООН также верифицировало несколько случаев, имевших место в предыдущие дни, уточняется в документе.

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