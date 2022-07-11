ООН не сможет помогать сирийцам: миллионам грозит голод из-за вето России в Совбезе
Миллионы сирийцев оказались под угрозой голода из-за России, которая ветировала масштабную программу ООН по гуманитарной помощи
Об этом сообщает Reuters.
По словам главы ООН Мартина Гриффитса, операция, доставлявшая и продовольствие и лекарства, была спасительным кругом для людей. Без нее они просто умрут.
Срок действия мандата Совета Безопасности ООН на доставку помощи для 4 миллионов сирийцев из Турции истек в воскресенье. Из-за вето России его не удается продлить на год. Ее представители заявили, что будут налагать вето на любой текст, кроме своего собственного, в котором говорится о продлении действия на 6 месяцев.
Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд в воскресенье разговаривала с группами помощи, которы еобъяснили, что без операции ООН 70% потребностей людей в Сирии в продовольствии останутся неудовлетворенными.
Заместитель посла России в ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия не пытается разрушить операцию ООН, а просто хочет сделать ее более эффективной и прозрачной.
Голосование в Совете Безопасности по санкционированию операции по оказанию помощи в течение длительного времени было спорным вопросом, но в этом году напряжение возросло из-за российского вторжения в Украину.
- Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель говорит , что министры иностранных дел G20 имеют разные взгляды на войну России в Украине, и точка зрения Евросоюза пока "не в выигрыше".
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