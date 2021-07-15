ООН назвала общее число жертв войны с РФ

Об этом говорится в ответе на запрос Радио Свобода .



"Общее количество человеческих потерь, связанных с конфликтом в Украине, составляет 42 500-44 500", - сообщили в Управлении.

Эти жертвы распределяются так:

13 200-13 400 погибших (не менее 3901 гражданских лиц, около 4200 украинских военных и примерно 5800 террористов)

29 600-33 600 раненых (7 000-9 000 мирных жителей, 9 800-10 800 бойцов ВСУ и 12 800-13 800 оккупантов)

В течение всего периода конфликта на гражданских лиц приходится 25-26% от общего количества лиц, погибших и раненых.

"Следует отметить, что это соотношение за годы существенно изменилось: с 33-34% в 2014 году (одна погибшая гражданское лицо на двух погибших украинских солдат или членов вооруженных групп), до 4-5 процентов в 2019-2021 годах: одно гражданское лицо на 20-25 украинских солдат или членов вооруженных групп ", - отметили в ООН.