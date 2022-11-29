ООН назвала "критической" гуманитарную ситуацию на Юге Украины

Об этом идет речь на сайте CNN.

Спикер ООН Стефан Дюжаррик сказал, что координатор гуманитарных вопросов Дениз Браун посетила два южных города на выходных. Браун сообщила, что бегущие из Херсона люди едут в Николаев.

"Некоторые пункты обогрева уже созданы в Николаеве. Гуманитарные работники снабжают необходимыми материалами и генераторами, чтобы эти места работали", – сказал Дюжаррик.

Впрочем, и в Николаеве почти четверть миллиона людей сталкиваются с отсутствием тепла, воды и света.

Что касается ситуации в Херсоне, то в ООН отметили, что надеются при поддержке властей покрыть основные потребности людей в Херсоне, если будет возможно поддерживать тот же уровень помощи, который был направлен в последние две недели.

"Однако ситуация с водой, отоплением и электричеством остается ужасающей, хотя подача электроэнергии постепенно возобновляется", – сказал представитель ООН.

Как отмечают в ООН, в этом году доноры предоставили 3,1 миллиарда долларов гуманитарной помощи, но Дюжаррик сказал, что продолжение финансирования важно, особенно в зимние месяцы.

"Мы обеспокоены тяжелым положением гражданского населения в Украине, особенно с наступлением зимы. Работаем над тем, чтобы поддержать людей услугами и материалами, чтобы убедиться, что они могут быть защищены и согреться", – сказал Дюжаррик.