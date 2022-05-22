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ООН, НАТО, ВСУ и сухие порты. Порошенко назвал пути деблокады украинского продовольственного экспорта

22 мая, 2022 воскресенье
16:20
Экономика Петр Порошенко

Пятый президент, глава политической партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко предложил четыре варианта для деблокады экспорта украинского зерна и продовольственных товаров на мировые рынки

Об этом он заявил с трибуны Верховной Рады в воскресенье, 22 мая 2022 года. Соответствующее видео появилось на фейсбуке политика.

Порошенко подчеркнул: Путин хочет поставить мир на колени через создание глобального продовольственного кризиса и для этого блокирует все украинские морские порты.

"Вариант первый – позиция ООН о встречной блокировке торгового флота России, если не будет разблокирована Украина.

Второй – безопасность торгового флота должна быть гарантирована конвоями НАТО с ответными ударами.

Третий – поставки противовоздушных, противокорабельных вооружений для украинских Вооруженных сил, и они сами разблокируют.

И четвертый – сухие порты на западной границе", – предлагает Порошенко.

По словам политика, эти варианты могут быть объединены.

Как пояснил Петр Порошенко, возобновление поставок на мировые рынки украинского зерна, экспорта пищевых продуктов является вопросом национальной безопасности.

"Это один из главных источников поступлений валюты в украинский бюджет, в том числе и для финансирования армии. И это один из источников пищевой продукции для мира. Экспорт более 22 миллионов тонн украинского зерна принесет миллиарды долларов валютных поступлений", - говорит Порошенко.

"Путин настолько обезумел в войне против Украины, которую он точно не сможет выиграть, что угрожает всем ядерной войной, химической, бактериологической, а сейчас хочет поставить на колени мир перед угрозой голода. Москва имеет огромный опыт организации голодоморов. Но если до сих пор это делалось в Украине сегодня это может распространиться на весь мир", – отмечает Петр Порошенко.

Пятая часть населения мира оказалась перед опасностью голода, это Африка, Азия и Латинская Америка, констатирует он.

"Для этого Россия объявила остров Змеиный частью своего суверенитета, а Черное море – внутренними водами, на что мы хотим обратить внимание Турции, Болгарии, Румынии, других стран НАТО", – отмечает Петр Порошенко.

"Должны немедленно созвать спецсессию Генассамблеи ООН для обсуждения мирового продовольственного кризиса. Это прямое следствие российской агрессии", – призвал Порошенко.

По его убеждению, разблокирование украинских портов – это сценарий, где Украина, НАТО и Европа должны победить.

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ООН
Петр Порошенко
продукты питания
НАТО
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