ООН направит в Афганистан гуманитарную помощь

Об этом передает Интерфакс-Украина .

"В ближайшее время в УВКБ планируют направить три самолета с гуманитарной помощью в узбекский город Термез, чтобы потом через пункт пограничного пропуска Хайратон доставить ее на грузовиках в Мазари-Шариф. Первый самолет прибудет в Термез в середине октября", - говорится в сообщении.

В ООН запросили $ 606 млн на операции в Афганистане, но получено лишь 35% этой суммы.

Представитель УВКБ Бабар Балох сообщил, что управление работает над созданием логистических центров в приграничных с Афганистаном странах, чтобы оказывать поддержку внутришнис переселенцев.

"По ночам уже становится холодно, и людям, которые остались без крыши над головой, нужна срочная помощь", - отметил Балох.



По его словам, количество афганцев, нуждающихся в поддержке, достигла 20 млн.

В ООН заявили, что 5% афганских семей обеспечены нормальным питанием.