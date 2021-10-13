ООН направит в Афганистан гуманитарную помощь
Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) направит самолеты с гумдпомощью в Афганистан
Об этом передает Интерфакс-Украина .
"В ближайшее время в УВКБ планируют направить три самолета с гуманитарной помощью в узбекский город Термез, чтобы потом через пункт пограничного пропуска Хайратон доставить ее на грузовиках в Мазари-Шариф. Первый самолет прибудет в Термез в середине октября", - говорится в сообщении.
В ООН запросили $ 606 млн на операции в Афганистане, но получено лишь 35% этой суммы.
Представитель УВКБ Бабар Балох сообщил, что управление работает над созданием логистических центров в приграничных с Афганистаном странах, чтобы оказывать поддержку внутришнис переселенцев.
"По ночам уже становится холодно, и людям, которые остались без крыши над головой, нужна срочная помощь", - отметил Балох.
По его словам, количество афганцев, нуждающихся в поддержке, достигла 20 млн.
В ООН заявили, что 5% афганских семей обеспечены нормальным питанием.
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