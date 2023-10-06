ООН направила группу для расследования удара России по Грозе в Харьковскую область
Верховный комиссар ООН по правам человека направил полевую группу для расследования российского удара по поселку Гроза в Харьковской области, в результате которого погибли по меньшей мере 52 человека
Об этом заявила пресс-секретарь УВКПЧ Элизабет Тросселл, пишет CNN.
"Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, который воочию видел ужасные последствия таких ударов, глубоко поражен и осуждает это убийство", - сказала она.
По ее словам, это нападение подчеркивает, что украинские гражданские люди "вновь" платят "ужасную цену" вторжения России.
- 5 октября русская армия попала в кафе в селе Гроза Купянского района Харьковской области, в результате чего погиб 51 человек .
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