ООН направила группу для расследования удара России по Грозе в Харьковскую область

Об этом заявила пресс-секретарь УВКПЧ Элизабет Тросселл, пишет CNN.

"Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, который воочию видел ужасные последствия таких ударов, глубоко поражен и осуждает это убийство", - сказала она.

По ее словам, это нападение подчеркивает, что украинские гражданские люди "вновь" платят "ужасную цену" вторжения России.