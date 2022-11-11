Об этом сообщили в Reuters со ссылкой на заявление представительницы ООН в Женеве Алессандры Веллуччи.

По ее словам, руководитель отдела помощи ООН Мартин Гриффитс, возглавляющий переговоры по украинскому экспорту, и высокопоставленный торговый представитель ООН Ребекка Гринспан встречаются с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Вершининым в офисе ООН в Женеве.

"Мы надеемся, что это обсуждение должно способствовать прогрессу, достигнутому в облегчении беспрепятственного экспорта пищевых продуктов и удобрений из Российской Федерации на мировые рынки", - сказала она.

Веллуччи не упомянула, стоит ли на повестке дня продление соглашения.

Отмечается, что переговоры проходят только за восемь дней до того, как соглашение, заключенное при посредничестве ООН и Турции в июле, должно быть продлено. Соглашение помогло предотвратить глобальный продовольственный кризис, позволив экспортировать продовольствие и удобрения из нескольких черноморских портов Украины.

Москва заявила, что готова выйти из соглашения, срок действия которого может истечь 19 ноября, если не будет достигнут прогресс в решении ее проблем.

29 октября Россия заявила, что останавливает участие в реализации "зернового соглашения" из-за атаки дронов в Севастопольской бухте. Украина, ООН и Турция заверили, что, несмотря на позицию РФ, зерновое соглашение остается в силе .

2 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что РФ якобы получила от Украины гарантии неиспользования портов в военных целях. Украина не брала на себя никаких новых обязательств по выполнению зернового соглашения.

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