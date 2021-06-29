ООН может приостановить работу своих миротворцев
Миротворческие миссии ООН по всему миру готовятся к возможной остановке работы в четверг, 1 июля
Об этом сообщает Reuters.
Некоторые дипломаты обвинили в задержке в достижении соглашения изменения в процедуре переговоров, проблемы с логистикой и жесткие переговоры между Китаем и западными странами.
Руководитель отдела стратегии управления, политики и соблюдения требований ООН Кэтрин Поллард заявила, что 12 миротворческим миссиям Всемирной организации, большинство из которых находятся в Африке и на Ближнем Востоке, рекомендовано начать разработку планов действий на случай, если новый бюджет не будет принят вовремя.
"Вместе с тем мы по-прежнему надеемся и уверены, что государства-члены завершат свои переговоры", - заявила она.
Поллард добавила, что если 30 июня будет пропущен крайний срок, то Генеральный секретарь Антониу Гутерриш сможет потратить деньги только на охрану активов ООН и обеспечение защиты персонала и миротворцев.
Глава миротворческих сил ООН Жан-Пьер Лакруа заявил, что миссии будут сильно ограничены и не смогут осуществлять такие мероприятия, как защита гражданского населения, помощь в борьбе с COVID-19 и поддержка политических усилий и посредничества.
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