ООН: миллиард людей в 43 странах рискует заболеть холерой

Об этом предупреждают эксперты ООН по здравоохранению.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) заявили, что все большее число стран сталкиваются со вспышками холеры. Регистрируют все больше случаев этого заболевания, а результаты для пациентов хуже 10 лет назад.

По данным ВОЗ, по состоянию на май прошлого года 15 стран сообщили о случаях заболевания холерой, а к середине мая этого года об этом сообщили уже 24 страны. Эксперты говорят, что ожидают еще больше обращений из-за сезонного увеличения случаев недуга.

По оценкам агентства здравоохранения ООН, миллиард людей в 43 странах мира рискует заболеть холерой. Особенно уязвимы дети в возрасте до пяти лет. Очень высокий уровень смертности от холеры также вызывает тревогу. Малави и Нигерия в этом году зарегистрировали смертность от трех процентов, что значительно превышает приемлемый процент.

Особенно сильно от холеры пострадала юго-восточная Африка. Инфекция распространяется в Малави, Мозамбике, Южной Африке, Танзании, Замбии и Зимбабве. На распространение холеры повлияло разрушительное прохождение циклона Фредди в феврале и марте, в результате чего 800 000 человек в Малави и Мозамбике стали внутренне перемещенными лицами.

Смертельная комбинация климатических изменений, недостаточных инвестиций в водоснабжение, санитарные и гигиенические услуги, а в некоторых случаях и вооруженный конфликт привела к распространению болезни, – говорят в ООН. Уязвимые категории населения рискуют заболеть холерой, процветающей в районах сильных дождей и наводнений.

Хотя существуют вакцины для защиты от холеры, их недостаточно для удовлетворения растущего спроса. По данным ВОЗ, во всем мире есть потребность в 18 миллионов доз вакцин, но доступно лишь 8 миллионов.

Производство вакцин планируют удвоить к 2025 году, но если нынешняя тенденция распространения недуга сохранится, этого будет недостаточно. Приоритетом, кроме вакцинации, являются долгосрочные инвестиции в системы водоснабжения и водоотведения, чтобы обеспечить людям доступ к чистой воде и санитарию.

ВОЗ запускает 12-месячный стратегический план реагирования и готовности. Комбинированный план борьбы с холерой охватит 40 стран, находящихся в остром кризисе. Он будет включать координацию, наблюдение за инфекциями и профилактику, вакцинацию, лечение, а также воду, санитарию и гигиену.