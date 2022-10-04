ООН кишит российским сегментом, - экс-первый заместитель генпрокурора Голомша
Николай Голомша, экс-первый заместитель генпрокурора, отметил, что мы должны делать все, чтобы влиять на ООН, потому что Россию удовлетворяет, как мы здесь машем руками и говорим, что организация недейственна
Об этом говорится в эфире Еспресо.
"От ООН мы не получаем ответных реакций, потому что в Швейцарии комиссию по правам человека возглавляет полковник ГРУ, который еще и расследовал преступление MH-17 (17 июля 2014 года, когда был сбит лайнер компании Malaysia Airlines, рейс MH17, в который попала ракета российского ЗРК Бук, – редактор) и уволил представителя Украины в миссии ООН из-за того, что тот не подписал заключение, по которому украинская сторона сбила самолет. Надо поднимать тревогу, потому что российским сегментом кишит ООН, россияне коллаборационировали эту международную организацию", - отметил первый заместитель генпрокурора.
Николай Голомша добавил, что при подготовке миссии МАГАТЭ из 17 членов комиссии было 15 пророссийских, среди них был только один поляк и один литовец.
"Поэтому мы сейчас должны не плестись в хвосте, а должны все делать, чтобы влиять на эту организацию, потому что Россию удовлетворяет, что мы здесь машем руками и говорим, что организация недейственна. Ведь мы должны действовать по каждому случаю, обстрелам, преступлениям. Должны созывать Совет Безопасности, чтобы было соответствующее и действенное реагирование и потом, чтобы нам не говорили, что мы не ставили подобные вопросы и вовремя не реагировали", - подчеркнул Голомша.
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