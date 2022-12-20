Об этом заявила на заседании Совбеза в понедельник заместитель Генсека ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло, пишет Укринформ.

"В своих письмах пять стран также обратились с просьбой осуществить инспекцию", - отметила она, добавив, что представитель Ирана отрицает поставки дронов России, а "Российская Федерация выразила серьезную обеспокоенность по поводу запросов этих государств-членов".

По ее словам, секретариат изучает имеющуюся информацию, и выводы будут доложены РБ "в случае необходимости в должное время".

Напомним, в октябре постпред Украины при ООН Сергей Кислица направил письмо Генеральному секретарю Антониу Гутеррешу и членам Совета Безопасности, в котором изложил просьбу украинской стороны направить в нашу страну экспертов для инспекции использования дронов. В письме Кислица отметил, что беспилотные летательные аппараты серии Mohajer и Shahed, переданные из Ирана в Россию, подпадают под запретное резолюцией 2231 СБ ООН оружие, поскольку имеют дальность полета, равную или превышающую 300 километров. Кроме того, БПЛА серии Mohajer производятся компанией Qods Aviation, внесенной в черный список санкций ООН, ее активы подлежат заморозке всеми странами.

На заседании Совета Безопасности 26 октября большинство стран-членов РБ в своих выступлениях поддержали проведение расследования экспертами ООН использования Россией иранских дронов против гражданского населения и инфраструктуры Украины.

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