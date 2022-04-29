ООН имеет все законные возможности создать штаб и попросить миротворческие силы закрыть небо над Украиной, - Голомша
Николай Голомша, экс-замгенпрокурора, заместитель руководителя Добробата считает, что Генассамблея ООН во главе с Гутеррешем имеет право создать штаб и миротворческие силы, которые должны были бы закрыть небо над Украиной и обратиться в РФ о приостановлении агрессии
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".
Экс-замгенпрокурора отметил: "Согласно 7 главы устава ООН, когда страна-агрессор напала захватнической войной на другую страну, это именуется мировым преступлением, к тому же Генассамблея ООН вынесла резолюцию о прекращении агрессии. Международный суд ООН также вынес соответствующий вердикт об остановке агрессии. После этого, если Путин не выполняет резолюцию, то Генассамблея во главе с Гутеррешем обязана создать штаб, попросить миротворческие силы обуздать агрессора даже с демонстрацией силы. Сегодня под эгидой ООН можно закрыть небо над Украиной. Гутерреш должен создать штаб, который должен подчиняться Совбеза ООН и Генассамблеи”.
Николай Голомша считает, что Россия является нелегитимным членом ООН потому, что их никто не выбирал, они по правопреемству заняли место уже несуществующего СССР, соответственно, Генассамблея имеет право либо приостановить, либо исключить Россию из Совбеза.
"Самым действенным органом и фактором сегодня является создание, согласно 7 главе устава ООН, миротворческих сил, которые должны были бы закрыть небо над Украиной, обратиться в РФ об остановке агрессии" – подчеркнул заместитель руководителя Добробата.
Голомша подчеркнул, что миротворческие силы имеют право демонстрации и применения силы по обузданию агрессора.
- Напомним, 29 апреля Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш шокирован тем, что Россия нанесла ракетный удар по Киеву, пока он находится в столице Украины.
- 28 апреля, Антониу Гутерреш признал , что Совбез ООН не сумел помешать России совершить агрессию в отношении Украины
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