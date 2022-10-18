Об этом пишет "Коммерсантъ", со ссылкой на Минобороны РФ.

Стороны обсудили зерновое соглашение и его возможное продление при выполнении всех договоренностей, а также вывоз российской сельхозпродукции и удобрений из украинских портов.

Возможность продления зерновых соглашений напрямую зависит от полного выполнения всех ранее достигнутых договоренностей. В ходе встречи также обсуждались инициативы ООН по военнопленным и продвижение российского аммиака на мировой рынок.

22 июля между Украиной, Турцией и генсеком ООН было подписано соглашение по экспорту зерна . Россия, со своей стороны, подписала зеркальный договор.

23 июля после 11 утра РФ нанесла ракетный удар по Одессе, в результате чего загорелся морской порт. Позже минобороны России признало , что российские войска ударили по порту.

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