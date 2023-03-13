Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир ООН и РФ в Женеве начали переговоры по продлению зернового соглашения

ООН и РФ в Женеве начали переговоры по продлению зернового соглашения

13 мартa, 2023 понедельник
17:34
Мир

Организация Объединенных Наций и Россия начали переговоры по зерновому соглашению

Об этом сообщило издание AFP.

Глава ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффит не дал комментариев журналистам, когда он прибыл на переговоры в штаб-квартиру ООН в Женеве, как и Ребекка Гринспан, глава агентства ООН по торговле и развитию.

Российская миссия в Женеве подтвердила, что переговоры начались.

Читайте также: "Зерновой коридор" используют для вывода денег из Украины через "черный" экспорт, - нардеп Железняк

Также росМИ в telegram-канале сообщило о том, что российскую делегацию возглавляет заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин, от ООН в консультациях примут участие глава Управления по координации гуманитарных вопросов Мартин Гриффитс и генеральный секретарь Конференции по торговле и развитию Ребекка Гринспен.

"Официальный представитель UNCTAD Катрин Юиссу сообщила нам, что цель ООН состоит в том, чтобы "оправдать ожидания всех участников соглашений, заключенных в июле 2022 года, и обеспечить продолжение курса, заданного в последние месяцы", - говорится в сообщении.

  • 8 марта стало известно, что генсек ООН Антониу Гутерреш встретился с президентом Владимиром Зеленским в Киеве. Обсуждали продление зернового соглашения и депортацию украинских детей в РФ.
Россия
ООН
зерно
война с Россией
Читайте также:
Сергій Кривонос
11 мартa, 2023 суббота
Бахмут нужно было сдавать еще три недели назад, - генерал Кривонос
Бахмут, ЗСУ
12 мартa, 2023 воскресенье
В Бахмуте возможно повторение Дебальцево, - командир подразделения ВСУ Ярославский
12 мартa, 2023 воскресенье
Патриарх Кирилл призвал Папу Римского и ООН не допустить "изгнания" УПЦ МП из Киево-Печерской Лавры
Киев
+7°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 38.06
    Покупка 38.06
    Продажа 38.85
  • EUR
    Покупка 40.05
    Продажа 41.01
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, понедельник
13 мартa
18:00
OPINION
Путинские потоки. Диверсия. Танкерная версия
17:45
В Украине окончательно завершили процесс ликвидации ГАСИ
17:31
Обновлено
Враг нанес удар по двум городам на Донетчине: погибла женщина, семь человек ранены
17:24
Министр обороны Молдовы заявил, что не видит прямой военной угрозы стране со стороны РФ
17:13
Эксклюзив
китай
Китай должен сделать предложение о мире, которое привлекло бы обе стороны, - эксперт-международник Семиволос
17:04
Обновлено
ЕС
Официально: ЕС продлил санкции против России на полгода
17:02
Международный уголовный суд намерен открыть два дела против РФ, - NYT
16:58
НБУ признали центральным банком года по версии Central Banking Awards
16:49
Терехов сказал, когда могут возобновить движение электротранспорта в Харькове
16:33
В Украине к 15 годам за решеткой приговорили коллаборанта, которому ФСБ обещала должность "замминистра" в Крыму
16:26
В Кремле прокомментировали публикацию Bloomberg о возможном участии Путина в саммите G20 в Индии
16:25
На аукционе предложили 220 млн 100 грн за Белгород-Днестровский порт
16:24
Эксклюзив
Увеличение военных расходов на 500 млрд грн будет частично происходить благодаря финансовой помощи Запада, - аналитик Несходовский
16:10
Эксклюзив
На Донецком направлении есть несколько напряженных точек, где идут адские бои, - полковник ВСУ Селезнев
16:03
OPINION
Смогут ли Путин и система победить Голливуд?
16:00
Валерий Безус стал советником министра развития громад, территорий и инфраструктуры.
15:54
Перед игрой с Англией травмировался еще один знаковый футболист сборной Украины
15:48
На Бали могут отменить упрощенный визовый режим для граждан Украины и России
15:46
Эксклюзив
Основная цель россиян на Кинбурнской косе – террор морского транспортного коридора, - Гуменюк
15:38
Из-за вероятного присутствия ДРГ на Херсонщине вводят удлиненный комендантский час
15:34
Уполномоченный по правам человека рассказал, законно ли раздавать повестки на улице
15:30
В Германии украинские защитники завершают обучение на танках Leopard
15:14
Фьюри придумал новое условие для проведения боя с Усиком
15:09
На Херсонщине автомобиль подорвался на российской мине: водитель погиб на месте
15:06
В Херсонской области под обстрел попала бригада энергетиков
14:57
В Москве массово вырубают парки для развертывания систем ПВО, - The Insider
14:42
В Иране помиловали 22 тысячи человек, участвовавших в протестах
14:34
Эксклюзив
Грузия в очень опасной и тревожной ситуации, - журналистка Ахвледиани
14:31
Эксклюзив
Опасности из Молдовы есть, но ее можно минимизировать, - дипломат Чалый
14:20
Путин встретился с Кадыровым и похвалил чеченцев, воюющих против Украины
14:03
Эксклюзив
Лукашенко начинает сомневаться в Путине, - эксперт-международник Краев
14:02
На фото Михаил Подоляк
"Оскар" вне политики? В Офисе Зеленского отреагировали на награду для фильма о Навальном
14:00
OPINION
Сейчас пришел наш "43-й"
13:56
Си Цзиньпин планирует поговорить с Зеленским впервые с начала полномасштабной войны в Украине, - The Wall Street Journal
13:38
Олег Николенко
"Не там ищет врага грузинская власть": МЗС Украины отреагировало на заявление премьера Грузии
13:36
Эксклюзив
Китай готовится к противостоянию века, - китаевед Голод
13:22
Дмитрий Песков
В Кремле заявили, что намерены достичь поставленных в Украине целей только военным путем
13:15
Пригожин заявил об урегулировании конфликта с российским минобороны
13:09
Обновлено
Россия обстреляла Черниговщину. В Сумской области один человек погиб, четверо ранены
13:04
В Харькове призывают уменьшить потребление света из-за восстановительных работ
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV