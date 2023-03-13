ООН и РФ в Женеве начали переговоры по продлению зернового соглашения
Организация Объединенных Наций и Россия начали переговоры по зерновому соглашению
Об этом сообщило издание AFP.
Глава ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффит не дал комментариев журналистам, когда он прибыл на переговоры в штаб-квартиру ООН в Женеве, как и Ребекка Гринспан, глава агентства ООН по торговле и развитию.
Российская миссия в Женеве подтвердила, что переговоры начались.
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Также росМИ в telegram-канале сообщило о том, что российскую делегацию возглавляет заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин, от ООН в консультациях примут участие глава Управления по координации гуманитарных вопросов Мартин Гриффитс и генеральный секретарь Конференции по торговле и развитию Ребекка Гринспен.
"Официальный представитель UNCTAD Катрин Юиссу сообщила нам, что цель ООН состоит в том, чтобы "оправдать ожидания всех участников соглашений, заключенных в июле 2022 года, и обеспечить продолжение курса, заданного в последние месяцы", - говорится в сообщении.
- 8 марта стало известно, что генсек ООН Антониу Гутерреш встретился с президентом Владимиром Зеленским в Киеве. Обсуждали продление зернового соглашения и депортацию украинских детей в РФ.
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