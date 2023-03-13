ООН и РФ в Женеве начали переговоры по продлению зернового соглашения

Об этом сообщило издание AFP.

Глава ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффит не дал комментариев журналистам, когда он прибыл на переговоры в штаб-квартиру ООН в Женеве, как и Ребекка Гринспан, глава агентства ООН по торговле и развитию.

Российская миссия в Женеве подтвердила, что переговоры начались.

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Также росМИ в telegram-канале сообщило о том, что российскую делегацию возглавляет заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин, от ООН в консультациях примут участие глава Управления по координации гуманитарных вопросов Мартин Гриффитс и генеральный секретарь Конференции по торговле и развитию Ребекка Гринспен.

"Официальный представитель UNCTAD Катрин Юиссу сообщила нам, что цель ООН состоит в том, чтобы "оправдать ожидания всех участников соглашений, заключенных в июле 2022 года, и обеспечить продолжение курса, заданного в последние месяцы", - говорится в сообщении.