ООН и ОБСЕ - две будущие жертвы войны в Украине, - нардеп Немыря
Во время войны ООН и ОБСЕ доказали свою несостоятельность, поскольку Россия там злоупотребляет правом вето
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
"Я думаю, война показала две будущие жертвы среди международных организаций - это Организация Объединенных Наций, которая в очередной раз показала свою неспособность, нереформированность, неспособность выступать хотя бы медиатором вооруженного международного конфликта, а также и ОБСЕ", - сказал Немыря. .
Он напомнил, что россияне всегда называли ОБСЕ вегетарианской организацией, "без зубов", которая "много говорит, но мало делает".
"Мы это увидели, когда ОБСЕ оказалась неспособной не только мониторить, но и верифицировать режим прекращения огня по Минским соглашениям. Сейчас то же самое", - отметил нардеп.
По его словам, единственное, что объединяет ОБСЕ и ООН, – это право вето, там решения принимаются консенсусом.
"Сейчас мы не видим политической воли, чтобы преодолеть этот злой феномен, когда правом вето злоупотребляет страна-агрессор. Я приветствую эти усилия, которые сейчас пытаются приложить украинская и другие делегации, но я очень скептически отношусь к их результативности", - подытожил Немыря.
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