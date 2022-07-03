ООН и ОБСЕ - две будущие жертвы войны в Украине, - нардеп Немыря

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Я думаю, война показала две будущие жертвы среди международных организаций - это Организация Объединенных Наций, которая в очередной раз показала свою неспособность, нереформированность, неспособность выступать хотя бы медиатором вооруженного международного конфликта, а также и ОБСЕ", - сказал Немыря. .

Он напомнил, что россияне всегда называли ОБСЕ вегетарианской организацией, "без зубов", которая "много говорит, но мало делает".

"Мы это увидели, когда ОБСЕ оказалась неспособной не только мониторить, но и верифицировать режим прекращения огня по Минским соглашениям. Сейчас то же самое", - отметил нардеп.

По его словам, единственное, что объединяет ОБСЕ и ООН, – это право вето, там решения принимаются консенсусом.

"Сейчас мы не видим политической воли, чтобы преодолеть этот злой феномен, когда правом вето злоупотребляет страна-агрессор. Я приветствую эти усилия, которые сейчас пытаются приложить украинская и другие делегации, но я очень скептически отношусь к их результативности", - подытожил Немыря.