Об этом сообщило Министерство аграрной политики и продовольствия Украины .

В соответствии с сообщением Министерства, Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) вместе с Канадой начала новый проект на $40 млн для решения проблемы дефицита зернохранилищ в Украине.

"Эта инициатива позволит обеспечить хранение дополнительных 2,4 млн тонн зерна в 2022-2023 годах вместе с соответствующей технической поддержкой и оборудованием", - говорится в сообщении.

Как отмечают в Министерстве, этот проект дополнит помощь на сумму $17 млн, предоставленную Японией для обеспечения хранения 1 млн тонн украинского зерна.

МИД Канады профинансирует ФАО приобретение средств для временного и постоянного хранения зерна в 15 областях Украины, в частности полиэтиленовые рукава для хранения зерна, погрузочно-разгрузочное оборудование и долгосрочные модульные хранилища.

"В этом сезоне с началом сбора озимых культур в июле и яровых чуть позже в Украине ожидают собрать до 51,1 млн тонн зерновых. Из общей емкости зернохранилищ в 75 млн тонн 14% хранилищ повреждены или разрушены, 10% находятся на оккупированной Россией территории, а около 30% остаются заполненными 22 млн тонн прошлогоднего урожая, готового к экспорту", - пишет Минагрополитики.

Также сообщается, что недавно разработанная стратегия поддержки хранения зерна направлена на поддержку Минагрополитики для обеспечения 25% зернохранилищ (4,07 млн тонн зерна) от общенационального дефицита хранения в 16 млн тонн в 2022–2023 годах.

"Учитывая беспрецедентные проблемы с хранением культур в этом году, необходимы масштабные инновационные решения. По этой причине поддержка сектора будет оставаться востребованной, вероятно, до 2023 года... ФАО оперативно реагирует на эту ситуацию, учитывая долгосрочную перспективу и стремясь инвестировать в долгосрочные решения, базирующиеся на отраслевом потенциале, в координации с правительством на национальном и местном уровнях", - отметил глава офиса ФАО в Украине Пьер Вотье.

Кроме того, по информации Минагрополитики, ФАО закупит лабораторное оборудование на сумму до $2 млн для поддержки шести стратегических лабораторий для проведения тестирований по выявлению болезней животных.

С начала полномасштабного вторжения россияне вывезли из Украины зерна и постного масла более чем на 613 миллионов долларов.

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