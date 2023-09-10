"В настоящее время у нас нет достаточных доказательств, которые бы соответствовали юридической квалификации, предусмотренной Конвенцией о геноциде", — глава международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине Эрик Мьосе во время пресс-конференции в Киеве.

"Мы прекрасно осознаем беспокойство и упреки в этом преступлении. Поэтому мы исследуем этот шаг за шагом <...> Вы помните, что это вопрос умысла, умысла преступников. Должна быть "потребность" уничтожить определенную группу. И такое уничтожение, соответственно к Конвенции, должно быть физическим или биологическим. Это те жесткие условия, которые подтверждены судебной практикой", — добавил Мьосе.

Глава комиссии отметил, что расследования будут продолжаться.

Измена? ООН жалкие?

Да, ООН жалкие.

Измена? Ожидаемая история.

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С признанием геноцида и его классификацией дело вообще всегда было сложным.

Холокост не все признали до сих пор. Хотя массовость, организованность и намерение прозрачны и очевидны. И имеется куча документальных подтверждений. Политика.

Голодомор признают с большими сложностями, в том числе потому, что до распада СССР и в первые годы независимости с документами и показаниями все было непросто. Да и политика.

Геноцид армян, греков и ассирийцев 1915 г. – это вообще отдельная тема. Геноцид армян не признала и Украина (как и Армения Голодомор). Потому что политика.

И нет, аргумент "Армения сейчас партнер России" не работает. Большинство убитых армян было жителями Анатолии, они вообще к современной Армении особого отношения не имеют. И факт геноцида подтвержден. Но Турция очень болезненно смотрит на собственное прошлое и пролистать эту страницу все никак не может.

Даже в самый свежий из масштабных геноцидов — геноцид тутси, который осуществлялся несколько откровеннее и намного кровавее, чем все, что мы видели за последние 40 лет — развитые страны вмешались в момент, когда было уничтожено до 40% руандийской части народности. А темпы уничтожения там были очень дики. Более миллиона человек убили менее чем за 3 месяца.

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За все время балканских войн 90-х по резонансным преступлениям геноцида признали резню в Сребренице, где сербы доказано убили 8000 боснийских мужчин в возрасте от 12 до 77 лет, а также осаду Сараево, где погибли еще 10 тысяч человек.

Но. При этом во время суда над Радованом Караджичем и Младко Радичем международный уголовный суд установил, что достаточных доказательств считать действия сербов в Боснии можно назвать геноцидом боснийцев не предоставлено. То же к действиям хорватов против сербов, боснийцев против сербов, албанцев против сербов и сербов против всех. То есть, отдельные преступления геноцида были. А геноцид как всеобщая целенаправленная политика признан не был.

Поэтому если вы думаете, что признание действий России как геноцида украинцев — дело простое и решенное, и это только ООН сопротивляется — нет. Это будет долго, сложно, и доказательства будут собирать много лет. Если не десятилетие.

Приговор по Сребренице и Сараево ждали 18 лет. А после геноцида армян прошло уже 108 лет.

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Об авторе. Юрий Богданов, публицист, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики

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