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OPINION

ООН и G-20 с путинским акцентом

Орест Сохар
11 сентября, 2023 понедельник
12:04
Мнение

На саммите "Большой двадцатки" страны Глобального Юга обыграли Запад в "зерновом раунде": это еще не проигранная война, а всего лишь не выигранная битва мировых демократий. Это должно заставить ЕС и США собраться с мнениями

Резолюция G-20 писалась по "миротворческим инициативам" президента Эрдогана и генсека ООН Антониу Гутерриша. Оба активно коммуникировали с Кремлем.

Генсек Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш надел голубую каску миротворца, и на ней проступили красная звезда, серп и молот. Гутерриш тайно переписывался с "мрачной лошадью" Лавровым и в итоге предлагал отменить пригоршню санкций против рашистов в обмен на возобновление "зернового соглашения".

  • Вновь подключить один из госбанков рашистов к мировой сети расчетов SWIFT.
  • Страховать российские корабли от украинских атак в Азовском и Черном морях.
  • Вернуть московитам замороженные активы.
  • Разрешить российским кораблям снова заходить в порты стран ЕС.

Еще не хватало предложения представить Путина на Нобелевскую премию мира, но это, вероятно, еще в замысле.

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Тогда еще казалось, что заигрывая с Кремлем, Гутерриш бросил тень на всю ООН: согласно ее уставу, секретариат обслуживает институты Организации и претворяет в жизнь политику, разработанную ими. Ни Генассамблея, ни Совет безопасности не поднимали вопрос о снятии санкций с РФ, а значит Гутерриш проявил волюнтаризм.

Причина такого поведения очевидна: португалец Гутерриш является социалистом по взглядам и ищет поддержки у "красных" лидеров членов Совбеза ООН, в частности Китая и РФ, а также их "подружки" - Бразилии. Ведь цивилизованный мир упрекает Гутерриша за бездействие, особенно в "украинском вопросе". Вот генсек и проявил свою социалистическую инициативу.

После встречи с Путиным президент Турции Эрдоган также спел в той же тональности, что и Гутерриш.

Эрдоган призвал G-20 пойти "на некоторые уступки" Московии, в том числе подсоединить российские банки к SWIFT, разрешить международным компаниям страховать российский экспорт зерна и минудобрений.

Заигрывать с РФ турецкого лидера заставляет натура лавочника (торгаша): с одной стороны, его страна на зерне заработает миллиарды долл., с другой — экономика Турции сейчас в ужасном состоянии и нуждается в новых рынках в странах третьего мира (читай — Глобального Юга). Эрдоган с присущей восточной хитростью удобряет их.

Итоговая резолюция G-20 указывает на то, что Глобальный Юг обыграл Запад: страны третьего мира скоординировали свои требования и принудили состоятельные государства к компромиссу.

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"Мы ценим усилия Турции и Стамбульских соглашений через посредство ООН, которые состоят из Меморандума о взаимопонимании между РФ и Секретариатом ООН по продвижению российских пищевых продуктов и удобрений на мировые рынки и Инициативы по безопасной транспортировке зерна и удобрений из украинских портов (Черноморская инициатива) и призываем к их полной, своевременной и эффективной реализации", – говорится в декларации.

В то же время, западный мир исповедует логику запуска "зернового коридора" из Украины без какого-либо согласования с московитами. Боевые самолеты британских ВВС начали патрулировать акваторию Черного моря для защиты с воздуха кораблей с украинским зерном. Та же Великобритания предлагает блокировать корабли РФ в Черном море, а Румыния и Болгария ведут переговоры с Украиной о создании альтернативного морского "зернового" маршрута. Плюс, Румыния укрепляет ПВО в этой акватории.

Что в итоге? Декларация лидеров G20 носит рекомендательный характер, Украина ее раскритиковала, в том числе и за то, что РФ ни разу не названа агрессором. Поэтому практическое значение этого документа только одно: западные политики должны проанализировать, когда и где они потеряли инициативу, и как изменить расклад сил в шахматной партии мира.

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Об авторе. Орест Сохар, журналист, шеф-редактор Obozrevatel

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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экспорт зерна
Война с Россией
Антониу Гетерриш
G-20
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