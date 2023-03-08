ООН готова стать посредником: Зеленский и Гутерреш обсудили возвращение ЗАЭС под контроль Украины
Президент Украины Владимир Зеленский и генсек ООН Антониу Гутерреш обсудили прекращение ядерного шантажа РФ и восстановление безопасности украинских атомных электростанций
Видео из совместной с генсеком ООН пресс-конференции Владимир Зеленский опубликовал в телеграммах.
"Обсудили сегодня то, как прекратить ядерный шантаж РФ и восстановить безопасность всех украинских атомных электростанций, нарушенную Россией. В частности, безопасность Запорожской АЭС. ЗАЭС должна вернуться под полный украинский контроль - это вопрос глобальной, а не только украинской безопасности", - сказал Зеленский.
В то же время Гуттереш подчеркнул, что ООН готова стать посредником в вопросе демилитаризации Запорожской АЭС, находящейся во временной оккупации.
"Безопасность и защита Запорожской атомной электростанции также жизненно важны. Я считаю, что возможное посредничество для полной демилитаризации этой территории с одновременным обеспечением возвращением станции к нормальной работе, имело бы важное значение. Организация Объединенных Наций готова предложить свои хорошие услуги", - подчеркнул генсек ООН Антониу Гутерреш.
- 8 марта на временно оккупированной Запорожской АЭС российские террористы устроили спектакль для пропагандистов.
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