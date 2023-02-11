ООН до 24 февраля примет резолюцию по целостности Украины, - AP
Генеральная Ассамблея ООН планирует проголосовать до 24 февраля за резолюцию о необходимости обеспечения суверенитета и территориальной целостности Украины
Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на проект резолюции под названием "Принципы, лежащие в основе всеобъемлющего, справедливого и крепкого мира в Украине".
Соответствующую резолюцию Генассамблея ООН планирует принять в связи с годовщиной полномасштабного вторжения России в Украину.
Генассамблея, которая проводит свои заседания в Нью-Йорке, начнет сессию по Украине днем 22 февраля. Ожидается, что десятки выступлений будут продолжаться в течение большей части 23 февраля, а голосование по резолюции состоится поздно в тот же день.
AP отмечает, что резолюция менее детализирована, чем "формула мира" из 10 пунктов, представленной президентом Украины Владимиром Зеленским в ноябре 2022 года.
"Это было сознательное решение Украины и ее сторонников, чтобы попытаться получить максимальную поддержку при голосовании, заявили дипломаты ООН на условиях анонимности, поскольку обсуждения были частными", - говорится в материале.
- 14 января в МИД сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский хочет лично посетить Организацию Объединенных Наций и выступить на Генассамблее в канун годовщины полномасштабного вторжения России.
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