Об этом говорится на портале Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

Отмечается, что с 24 февраля 2022 года по 3 января 2023 года включительно в Европе для временной защиты зарегистрировано 7 915 287 человек. Только за последнюю неделю количество переселенцев увеличилось более чем на 18 тысяч человек.

В национальных программах временной защиты и поддержки принимают участие 4,9 млн беженцев. Всего с 24 февраля из Украины в соседние страны выехали более 17 млн человек, вернулось в Украину – ориентировочно 9,2 млн переселенцев.

Известно, что больше всего беженцев приняла Польша, общее количество украинских беженцев там - 1 553 707. По остальным странам, по данным УВКБ, с 24 февраля 2022-го по 3 января 2023 года больше всего украинских переселенцев приняли Германия, Чехия, Италия, Испания Болгария, Франция, Румыния, Словакия.

14 декабря 2022 года правительство Каталонии сообщило о введении выплат украинским беженцам . Прямая экономическая помощь направлена людям, которые пострадали "от конфликта в Украине", зарегистрированы в муниципалитете в Каталонии и не имеют достаточных финансовых ресурсов: месячный доход менее 481 евро у взрослого или менее 629 евро - у матери с ребенком.

С начала 2023 года выехавшие в Германию украинские беженцы приобретут новый правовой статус и получат большую финансовую помощь.

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