ООН: Число украинских переселенцев в Европе приближается к 8 млн
Число беженцев, прибывших в страны Европы из Украины с начала полномасштабного российского вторжения до 3 января, достигло 7 915 287 человек
Об этом говорится на портале Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).
Отмечается, что с 24 февраля 2022 года по 3 января 2023 года включительно в Европе для временной защиты зарегистрировано 7 915 287 человек. Только за последнюю неделю количество переселенцев увеличилось более чем на 18 тысяч человек.
В национальных программах временной защиты и поддержки принимают участие 4,9 млн беженцев. Всего с 24 февраля из Украины в соседние страны выехали более 17 млн человек, вернулось в Украину – ориентировочно 9,2 млн переселенцев.
Известно, что больше всего беженцев приняла Польша, общее количество украинских беженцев там - 1 553 707. По остальным странам, по данным УВКБ, с 24 февраля 2022-го по 3 января 2023 года больше всего украинских переселенцев приняли Германия, Чехия, Италия, Испания Болгария, Франция, Румыния, Словакия.
- 14 декабря 2022 года правительство Каталонии сообщило о введении выплат украинским беженцам . Прямая экономическая помощь направлена людям, которые пострадали "от конфликта в Украине", зарегистрированы в муниципалитете в Каталонии и не имеют достаточных финансовых ресурсов: месячный доход менее 481 евро у взрослого или менее 629 евро - у матери с ребенком.
- С начала 2023 года выехавшие в Германию украинские беженцы приобретут новый правовой статус и получат большую финансовую помощь.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.97
Покупка 39.97Продажа 40.71
-
EUR
Покупка 41.46Продажа 42.54
- Актуальное
- Важное