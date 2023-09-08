ООН: более 7 млн детей-беженцев не ходят в школу. В чем причина

Об этом информирует UN News .

Агентство ООН по делам беженцев сообщило, что общее количество беженцев школьного возраста во всем мире выросло с 10 миллионов в 2021 году до 14,8 миллиона в 2022 году, в основном из-за вторжения России в Украину.

Отмечается, что только около половины украинских детей-беженцев посещали школу в 2022-2023 учебном году. Препятствиями в зачислении в учебные заведения стали, в частности, административные, правовые и языковые барьеры, а также нехватка информации об имеющихся вариантах образования. Также иногда принимающим странам не хватает учебных заведений или учителей, чтобы принять большее количество учеников.

Кроме того, некоторые родители не отдавали детей в школу, поскольку надеялись вскоре вернуться в Украину.

"В условиях продолжающейся в Украине полномасштабной войны необходимо приложить значительные усилия, чтобы избежать долгосрочного ущерба для обучения детей, их потенциала и перспектив", - заявил спикер Управления Верховного комиссара по делам беженцев ООН Уильям Шпиндлер.

Он подчеркнул, что если не принять срочные меры, то в этом году сотни тысяч украинских детей-беженцев и дальше не смогут получать образование.