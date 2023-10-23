ООН анонсировала прибытие еще 40 грузовиков гуманитарной помощи сектору Газы

Об этом информирует The Hill .

Синди Маккейн, директор Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП), заявила, что в понедельник ожидается прибытие еще 40 грузовиков гуманитарной помощи сектору Газы.

Маккейн подтвердила эту информацию, сообщив, что 20 грузовиков смогли пересечь границу между Газой и Египтом накануне.

"Мы просто обязаны это сделать, потому что, как я уже сказала, люди голодают, но это также вопрос национальной безопасности для всех в этом регионе", - заявила Маккейн. "Голод и недостаток пищи – это вопрос безопасности. И поэтому мы просто стремимся убедиться, что люди могут прокормить себя, и что, знаете ли, у нас есть возможность и способность обеспечить им стабильную жизнь, насколько это возможно".

В частности, она напомнила, что это зона боевых действий, и ситуация очень изменчива. Поэтому эти грузовики должны иметь возможность прибыть безопасно и стабильно.

Отвечая на вопрос о беспокойстве по поводу того, что жизненно необходимая помощь может попасть в руки боевиков группировки Хамас, Маккейн пояснила, что на месте уже работает команда ВПП, которая поможет с этим вопросом.

"Ну, у нас есть команда ВПП, которая уже на месте. Они там уже давно. Так что у нас есть все необходимое оборудование. Мы можем отслеживать и отслеживать наши грузы", - добавила Маккейн. "Итак, мы делаем все возможное, чтобы убедиться, что она попадает именно к тем людям, которые в ней нуждаются".