ООН: 18 млн человек под угрозой голода из-за блокирования Россией украинских портов

Об этом в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявил представитель ООН Маурицио Мартина.

"Количество голодающих в мире росло, достигнув почти 200 млн в 53 странах в 2021 году. Эта война еще больше ухудшит сценарий, наши первые оценки указывают на увеличение еще на 18 млн человек, но понятно, что многое будет зависеть также от развития конфликта", - заметил он.

По оценкам ООН, в портах заблокировано 6 млн тонн зерна и почти 14 млн тонн кукурузы.

Мартина отметил, что ООН работает над организацией вывоза украинского зерна и кукурузы грузовиками в Румынию, откуда продовольствие будет сплавляться по Дунаю. Однако объем не сравнится с тем, что экспортировался морем.

ЕС планирует военно-морскую миссию для сопровождения украинского зерна . О создании миссии будут говорить на саммите ЕС, который начнется в Брюсселе 29 мая.

23 мая в Венгрии заявили о готовности помочь в экспорте украинского зерна.