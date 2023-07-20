ОО "Мечта детей Украины" заключила меморандум с Приватбанком: вместе будут помогать детям погибших героев

Внешкольное образование усиливает положительную мотивацию к обучению, а увлечение ребенка в будущем может стать его профессией.

“Дети погибших героев – это наши дети, наша общая ответственность. Этот меморандум направлен на осуществление мечты детей и помощь, чтобы каждый ребенок нашел свой путь во взрослой жизни”, - говорит глава ОО “Мечта детей Украины” Дана Яровая.

Этот подход основан на названии проекта “Свои дети”. Среди маленьких украинцев, возможно, новые Андрей Шевченко, Элина Свитолина, Людмила Монастырская. Цель проекта – поддержать и покрыть финансовые расходы на внешкольное образование для детей погибших защитников. Кто-то станет профессиональным футболистом, певцом, танцовщиком, но главное, что каждый ребенок, переживающий крайне травматический опыт, будет чувствовать внимание, поддержку и станет немного счастливее. Совместная инициатива направлена на то, чтобы дети погибших героев могли реализовать себя в своих увлечениях, а детские мечты сбывались.

Представители бизнеса собственным примером демонстрируют обществу, что нет чужих детей. Дети погибших защитников для всех нас – "свои дети". Вкладывать в их будущее сейчас – это первоочередная задача. Их поддержка сегодня завтра даст нам умное, творческое, спортивное поколение в будущем", – отметила Яровая.