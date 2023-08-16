ОО "Мечта детей Украины" уже занимается более 400 семей погибших защитников на Днепропетровщине

В этот раз во время рабочей встречи с главой города Борисом Филатовым договорились о дальнейшем развитии работы организации в регионе и наработке городских целевых программ по поддержке защитников, защитниц и их семей.

Известная волонтер также лично посетила семью погибшего защитника, у которого осталось двое детей - дочь 11 лет и сын 14 лет. Дети вернулись с отдыха на Закарпатье, где были в рамках проекта "Лето без войны”. Волонтер привезла им планшет, канцтовары, школьные принадлежности, повербанк, пособия, одежду.

"Я сама мама трех сыновей. И знаю, что нет ничего самого дорогого, чем твой ребенок, когда твой ребенок счастлив. Во время таких визитов мамы говорят: «Спасибо, что не забываете о нас". А мы, как общество, и не имеем права забыть, какими бы тяжелыми ни были времена. Эти дети – наши общие. И ответственность за них – наша общая”, – говорит Яровая.

Сейчас в Днепропетровской области на попечении ОО "Мечта детей Украины" уже находится более 400 семей погибших военных, которые системно получают помощь: отправление с одеждой, продуктовые наборы, гаджеты для обучения. Более 100 семей - оздоровились и отдохнули на Закарпатье и за рубежом в рамках проекта «Лето без войны", около 200 детей изучают английский язык и программирование по образовательным проектам организации.

Завершился визит встречей Даны Яровой с общественностью Днепра.