ONUKA выпустила альбом-манифест "ROOM", посвященный украинцам
Группа ONUKA в пятницу, 21 июля презентовала новый полноформатный альбом-манифест "ROOM", посвященный всем украинцам
Об этом группа сообщила в Instagram .
В четвертый полноформатный альбом группы вошло 10 песен. Музыканты отмечают, что герои песен - все украинцы.
"Герои песен альбома мы с вами: от военных и волонтеров до миллионов украинцев, которые вопреки всему, продолжают свой будничный труд. Именно наши с вами истории мы хотим рассказать миру через нашу музыку, потому что это истории героического сопротивления нашего народа", - указывает группа.
Миссия альбома – рассказать миру о вызовах, которые украинцам приходится переживать каждый день.
"ROOM" - это альбом-манифест и посвящение каждому из нас, украинцев, с особым вниманием к нашему внутреннему миру и вызовам, которые нам приходится переживать каждый день. Он имеет важную миссию – рассказывать миру и звучать так громко, как позволит нам наш творческий голос! Мы очень хотим, чтобы Украина через "ROOM" предстала именно такой, как она есть, - свободной, современной и глубокой. Ведь борьба продолжается и мы должны делать больше, чем можем, каждый на своем месте!", - говорилось в сообщении группы.
Песни нового альбома вы можете послушать здесь.
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