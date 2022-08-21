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Онуфрий встретился с пленными русскими: "Хочу пожелать, чтобы Бог оберегал всех людей на поле боя"

21 августа, 2022 воскресенье
18:03
война с Россией Предстоятель УПЦ (МП) Онуфрий встретился с пленными россиянами

Предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата, митрополит Онуфрий пообщался с взятием в плен русскими оккупантами. Встреча состоялась в Киево-Печерской Лавре

На ней глава УПЦ (МП) сделал несколько заявлений по поводу войны, передает приближенный к этой религиозной конфессии "Союз православных журналистов".

"Хочу пожелать, чтобы Господь вернул вас в свое отечество, семьи. Чтобы вы увидели матерей, сестер, жен, детей, братьев, друзей. Хотел бы, чтобы вы им сказали такие слова: мы не хотим войны, которая сегодня ведется в Украине. Мы не хотим, чтобы разрушались наши города, поселки, чтобы гибли наши и ваши люди. Не хотим, чтобы матери ни в Украине, ни в России встречали своих мертвых сыновей и плакали над ними горькими, безутешными слезами. это можно остановить", - сказал митрополит, обращаясь к пленным российским солдатам.

Онуфрий сказал, что "остановить" боевые действия можно "словом любви".

"Нужно найти слово любви, которое могло бы заставить замолчать пушки, остановить ракеты. Мы хотим, чтобы был мир. Наша УПЦ делала все, чтобы русский и украинский народы жили в мире, согласии и любви. Вышло так, как вышло. Но даже если зло случилось, его следует остановить. Пусть Господь даст нашим правителям мужество, ум, мудрость обрести то слово любви, которым останавливается всякое зло", - отметил предстоятель церкви Московского патриархата.

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Далее митрополит Онуфрий попросил божьего благословения для "всех людей" на "поле боя"

"Хочу пожелать, чтобы Бог оберегал вас, всех людей, находящихся на поле боя. Война - не то средство, которым можно достичь единства между народами, между семьями. Насилие не может создать единства, единство создается любовью. А любовь - это Бог. Молящийся и блюдущий божественные заповеди является Божьим человеком. Пусть Бог благословит наши земли миром", - подчеркнул предстоятель УПЦ (МП).

При этом он отметил общие, как он считает, духовные корни украинцев и россиян.

"Не знаю, понимаете ли вы, или нет, но так не должно быть. Нельзя убивать друг друга. Смерть не приносит никому пользы, а только горе в каждый дом. Чтобы народы, вышедшие из единой купели Крещения, воевали друг с другом - это позор. И мы должны сделать все, чтобы это безумие прекратилось", - подытожил Онуфрий.

Архиепископ Черниговский и Нежинский Православной церкви Украины Евстратий после выступления Онуфрия обратил внимание на три тезиса, высказанные руководителем УПЦ (МП).

"Вышло так, как вышло", - эти слова предстоятеля церкви Московского патриархата, говорит архиепископ, звучат "словно оправдание перед пришедшими нас пленить".

Высказывание Онуфрия "хочу пожелать, чтобы Бог оберегал вас, всех находящихся на поле боя людей" Евстратий оценивает как то, что "митрополит Онуфрий желает оккупантам Божьей охраны".

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Осуждает представитель ПЦУ и фразу главы УПЦ (МП) о "войне друг с другом".

"Нет никакого "друг с другом". Такие слова - фактически формула гражданской войны, кремлевский нарратив, который, кстати, и лично Онуфрий продвигал, рассказывая об именно такой - "гражданской" - войне... На самом деле Россия воюет против Украины. Россия напала на Украину. Россия оккупировала часть ее территории и хочет оккупировать еще больше... Как только Россия покинет нашу землю и вернется к границам, соглашение о которых она сама и подписала - война завершится. А слова Онуфрия уравнивают две стороны, которые будто одинаково виновны или одинаково  невиновны", - заключает архиепископ Черниговский и Нежинский ПЦУ Евстратий.

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пленние
Онуфрий
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