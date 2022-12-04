Сообщение об этом появилось на официальном сайте религиозной конфессии.

"Перед началом божественной литургии, по которой состоялась архиерейская хиротония, совершили особый чин. Кандидат во епископскую степень священства произнес исповедание веры и дал обеты беречь предание Церкви. Затем диакон произнес многолетие предстоятелю, отдел УПЦ Московского патриархата.

Среди принимавших активное участие в церемонии был наместник Киево-Печерской Лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Петр Лебедь), при содействии российской агрессии попавший под "церковные санкции" СНБО Украины .





Назначение Сторожука, ранее являвшегося секретарем Черновицко-Буковинской епархии УПЦ МП, утверждено Синодом церкви Московского патриархата 23 ноября.

Справка

Сторожук Андрей Петрович (Никита) как "провокатор" и "противник независимости украинского православия" внесен в базу данных "Миротворец" .

Выступал против ковидных ограничений. Устроил "кашляющую диверсию" в редакции газеты "Молодой буковинец" (Черновцы), которая перепечатала новость "Религиозной правды" о том, что он болен коронавирусом.

12 декабря ему должно исполниться 42 года. Холост, поскольку является монахом.

По данным источников LB.ua, "во время обыска (в Черновцах - ред.) сотрудники СБУ вскочили в момент физической близости секретаря Черновицкой епархии УПЦ МП архимандрита Никиту с 17-летним парнем, поющим в местном хоре".



Сторожук утверждает, что это якобы правоохранители приказали раздеться присутствующим и в таком виде сфотографировали.

Кроме того, LB.ua рассказывает о якобы причастности Никиты к изготовлению детского порно .

Предшественник Никиты (Сторожука) во главе Ивано-Франковской и Коломыйской епархии УПЦ МП, епископ Серафим, по информации из открытых источников, бежал в Россию.

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