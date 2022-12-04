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Онуфрий рукоположил во епископа Ивано-Франковского фигуранта скандального обыска в Черновцах

4 декабря, 2022 воскресенье
17:21
Общество Андрей Петрович Сторожук (Никита) из УПЦ МП

В расположенном в киевской Феофании главном соборе Свято-Пантелеймоновского женского монастыря предстоятель церкви Московского патриархата в Украине митрополит Онуфрий в воскресенье, 4 декабря 2022 года, благословил нового руководителя Ивано-Франковской и Коломыйской епархии УПЦ МП. Речь идет о владыке Никите (Андрее Сторожуке)

Сообщение об этом появилось на официальном сайте религиозной конфессии.

"Перед началом божественной литургии, по которой состоялась архиерейская хиротония, совершили особый чин. Кандидат во епископскую степень священства произнес исповедание веры и дал обеты беречь предание Церкви. Затем диакон произнес многолетие предстоятелю, отдел УПЦ Московского патриархата.

Среди принимавших активное участие в церемонии был наместник Киево-Печерской Лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Петр Лебедь), при содействии российской агрессии попавший под "церковные санкции" СНБО Украины .

Назначение Сторожука, ранее являвшегося секретарем Черновицко-Буковинской епархии УПЦ МП, утверждено Синодом церкви Московского патриархата 23 ноября.

Справка

Сторожук Андрей Петрович (Никита) как "провокатор" и "противник независимости украинского православия" внесен в базу данных "Миротворец" .

Выступал против ковидных ограничений. Устроил "кашляющую диверсию" в редакции газеты "Молодой буковинец" (Черновцы), которая перепечатала новость "Религиозной правды" о том, что он болен коронавирусом.

12 декабря ему должно исполниться 42 года. Холост, поскольку является монахом.

По данным источников LB.ua, "во время обыска (в Черновцах - ред.) сотрудники СБУ вскочили в момент физической близости секретаря Черновицкой епархии УПЦ МП архимандрита Никиту с 17-летним парнем, поющим в местном хоре".

Сторожук утверждает, что это якобы правоохранители приказали раздеться присутствующим и в таком виде сфотографировали.

Кроме того, LB.ua рассказывает о якобы причастности Никиты к изготовлению детского порно .

Предшественник Никиты (Сторожука) во главе Ивано-Франковской и Коломыйской епархии УПЦ МП, епископ Серафим, по информации из открытых источников, бежал в Россию.

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Ивано-Франковск
Коломыя
Онуфрий
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