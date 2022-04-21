Онуфрий призывает на пасхальные праздники провести молитвенное шествие в Мариуполь, чтобы забрать гражданских

Об этом идет речь на сайте украинской православной церкви.

"С глубокой грустью наблюдаю за тем, что в эти дни происходит в городе Мариуполе. Ощущение сердечной скорби побуждает в канун главного христианского праздника - Светлого Христова Воскресения обратить внимание на необходимость спасения тех, кто, оставшись в многострадальном Мариуполе, оказался в условиях гуманитарной катастрофы. В связи с этим Украинская Православная Церковь, силами епископата, духовенства, монашества и верующих, готова организовать молитвенное шествие от города Орехов Запорожской области к заводу «Азовсталь» в городе Мариуполь с целью оказания неотложной помощи и вывода мирных жителей. Также шествие могло бы вывезти раненых военных и унести тела погибших", - пишет Онуфрий.

Также он обратился ко всем, от кого это зависит, и попросил "в период со Страстной Пятницы (22 апреля 2022 года) до Светлого Христова Воскресения (24 апреля 2022 года) на территории города Мариуполь и его окрестностей обеспечить режим прекращения огня и предоставить гуманитарный коридор для прохождения указанного молитвенного шествия".

Напомним, российские войска продолжают бомбардировку завода "Азовсталь", несмотря на заявление президента Путина о якобы отказе от штурма.

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