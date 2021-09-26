Онуфрий летает на вертолете Новинского за 45 млн грн. Фотофакт
Митрополит УПЦ МП Онуфрий на празднование 1020-летия основания Святогорского Успенского Зимненского монастыря на Волыни, прибыл на вертолете. Фирма-владелец принадлежит народному депутату от Оппоблока Новинскому
Визит митрополита Онуфрия состоялся 24 сентября 2021 года. Тогда же на территории монастыря заметили красный вертолет, которым тот прилетел на праздничные мероприятия. На фото заметен бортовой номер - UR-AMS, рассказывает Еспресо.TV .
Согласно данным Государственного реестра гражданских воздушных судов Украины, вертолет 5 Agusta A109E, изготовленный в Италии, 2006 года выпуска, принадлежащий ООО "Эйркрафт Групп", а эксплуатирует его ООО "Авиакомпания "Проминтерсервис".
Учредителями киевской компании "Эйркрафт Груп" является фирма из Кипра и народный депутат от "Оппозиционного платформы - За жизнь" Вадим Новинский, который, к слову, по совместительству также является дьяконом в УПЦ МП , приводит подробности Религиозно-информационная служба .
В 2020 году этот вертолет выставлялся на продажу как имущество обанкротившегося ООО "Амстор". Предприятие "Эйркрафт Групп" выкупило его на аукционе за 45 млн гривен.
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Из Киева в Зимненский монастырь - больше часа лету. Онуфрий уже летал туда в 2017-м. Тогда журналисты подсчитали, что за 2 часа полета митрополиту пришлось заплатить почти $ 5 тыс. А поскольку обратный тоже занимает столько же времени, то сумма возрастает вдвое.
Кроме того, платить надо и за простой вертолета, ведь пилоты будут ждать завершения визита. Час простоя четыре года назад стоил $ 50, столько же - оплата пилотов. Правда тогда митрополит прилетал на вертолете другой модели - Textron Bell 407 GX.
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Также на территории монастыря заметили и вертолет марки Eurocopter ec 130 Его цена стартует от 1,3 миллиона долларов и может достигать 2,9 миллиона евро.
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