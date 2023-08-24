Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Спорт Оноприенко принесла Украине первую за 4 года медаль ЧМ по художественной гимнастике

Оноприенко принесла Украине первую за 4 года медаль ЧМ по художественной гимнастике

24 августа, 2023 четверг
23:24
Спорт

Виктория Оноприенко принесла Украину бронзовую медаль в упражнениях с булавами на чемпионате мира по художественной гимнастике

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

В Валенсии в финальных соревнованиях по упражнениям с булавами Оноприенко получила за выступление 33,550 балла. Чемпионкой мира стала Дарья Варфоломеев из Германии (34,500), серебро завоевала Боряна Калейн из Болгарии (33,550).

Для сборной Украины медаль Виктории Оноприенко стала первой на чемпионатах мира за четыре года.

ЧМ-2023 по художественной гимнастике

Валенсия, Испания

24 августа

Булавы

1. Дарья Варфоломеев (Германия) – 34.350

2. Боряна Калейн (Болгария) – 33.550

3. Виктория Оноприенко (Украина) – 33.550

Читайте также:
Євген Пригожин
24 августа, 2023 четверг
Гибель Пригожина является плохой новостью для Украины, - Bild
український прапор у Криму
24 августа, 2023 четверг
В Крыму взвился украинский флаг: в ГУР рассказали подробности спецоперации на полуострове
Очільник МОН Оксен Лісовий
22 августа, 2023 вторник
Проверка диссертации главы МОН Лисового на плагиат: суд открыл дело против Нацагентства по качеству высшего образования
Киев
+20°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.82
    Покупка 37.82
    Продажа 38.7
  • EUR
    Покупка 41.17
    Продажа 42.31
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
25 августа
00:31
"Я просил его отвергнуть личные амбиции": Кадыров отреагировал на смерть Пригожина
2023, четверг
24 августа
23:58
В Одессе во время воздушной тревоги работала ПВО
23:56
Евро-2024: Ярмоленко рискует пропустить матчи с Англией и Италией
23:32
Lego запускает продажу конструкторов со шрифтом Брайля
23:05
SpaceX
Минюст США будет судиться со SpaceX Илона Маска
22:53
Аналитика
Сергей Згурец
В Крыму впервые могли удачно применить "Нептун" для ударов по объектам РФ. Колонка Сергея Згурца
22:48
Обновлено
США начнут обучение украинских пилотов на F-16 в сентябре, - NYT
22:36
Кулеба с 13 главами МИД мира "спели" гимн Украины в twitter
22:02
"Динамо" драматически проиграло "Бешикташу" в Лиге конференций
21:57
Российский С-400 в Крыму уничтожили с помощью ракеты "Нептун", - Бутусов
21:54
"Заря" уступила "Славии" в Лиге Европы
21:33
Эксклюзив
Климкин: Безопасность в регионе Черного моря уже не принадлежит России
21:30
Эксклюзив
Война с Россией является решающей битвой за нашу независимость, - писатель Шкляр
21:19
Канада назначила послом в Украине Наталью Цмось
20:51
В течение суток на фронте произошло 26 боеприкосновений, ВСУ наступают и закрепляются на Мелитопольском направлении
20:50
"Барби" стала самой кассовой лентой 2023 года в США
20:44
Британия объявила новый пакет поддержки для беженцев из Украины стоимостью 11,5 млн фунтов
20:31
Обновлено
"Независимость – выбор свободных": мировые лидеры поздравили Украину с Днем Независимости
20:24
Украина проиграла Польше в заключительном матче группового раунда ЧЕ по волейболу
20:15
США считают, что самолет с Пригожиным сбила запущенная с территории РФ ракета, - Reuters
20:15
Грузовые поезда будут пересекать украино-молдавскую границу по упрощенной процедуре. Что изменилось
20:11
Эксклюзив
Виталий Портников
Портников: Я уверен, это последняя война, которая позволит нам выбраться из-под обломков империи
20:10
Атаки беспилотников на Москву призваны давить на психику россиян – военнослужащий Юрий Гудыменко
20:07
OPINION
Украина: в поисках смыслов
20:00
Обзор
Победные новости 547-го дня войны: украинские военные высадились в Крыму, Норвегия предоставит Украине ракеты IRIS-T и истребители F-16
20:00
Эксклюзив
Нас не победить ни силой, ни волей, – воин Александр Петлинский. Спецпроект "Украина: цена свободы"
19:42
морепродукты
Китай в ответ на сброс в океан очищенной радиоактивной воды с Фукусимы приостановил импорт морепродуктов из Японии
19:26
Вышел трейлер украинской игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
19:23
Пригожин допускал серьезные ошибки, но и добивался нужного результата: Путин о крушении самолета вагнеровцев
19:17
В День Независимости в оккупированном Луганске розвучал гимн Украины, а из Херсона в оккупированные районы запустили государственный флаг
19:01
Обновлено
Мать Кадырова, руководители оккупационного "Артека" и "Юнармии": США объявили новые санкции против россиян
18:58
РФ оштрафовала сервис Twitch за отказ удалить видео о подрыве Каховской ГЭС
18:32
Marlboro, L&M, Camel, Winston: НАПК внесло в перечень спонсоров войны две табачные компании
18:18
Обновлено
F-16
Норвегия даст Украине F-16, будет тренировать пилотов и пополнит запасы ракет IRIS-T
18:01
OPINION
Ликвидация Пригожина: Грусть, она же тоска
17:51
ЧВК Вагнер
Моравецкий: ЧВК Вагнера после смерти Пригожина продолжит заниматься дестабилизацией стран, граничащих с Беларусью
17:50
JAS 39 Gripen
Экс-премьер Швеции Андерссон призвала правительство предоставить Украине истребители Gripen
17:32
Ракеты для Patriot, беспилотники, патроны: Германия выделила очередной пакет помощи Украине
17:30
На Netflix появился украинский фильм "Черный ворон"
17:04
Гибель Пригожина является плохой новостью для Украины, - Bild
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV