Оноприенко принесла Украине первую за 4 года медаль ЧМ по художественной гимнастике
Виктория Оноприенко принесла Украину бронзовую медаль в упражнениях с булавами на чемпионате мира по художественной гимнастике
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
В Валенсии в финальных соревнованиях по упражнениям с булавами Оноприенко получила за выступление 33,550 балла. Чемпионкой мира стала Дарья Варфоломеев из Германии (34,500), серебро завоевала Боряна Калейн из Болгарии (33,550).
Для сборной Украины медаль Виктории Оноприенко стала первой на чемпионатах мира за четыре года.
ЧМ-2023 по художественной гимнастике
Валенсия, Испания
24 августа
Булавы
1. Дарья Варфоломеев (Германия) – 34.350
2. Боряна Калейн (Болгария) – 33.550
3. Виктория Оноприенко (Украина) – 33.550
- 21 мая Виктория Оноприенко принесла Украине первое за 18 лет индивидуальное золото ЧЕ по художественной гимнастике.
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