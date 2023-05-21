Оноприенко принесла Украине первое за 18 лет индивидуальное золото ЧЕ по художественной гимнастике
Украинка Виктория Оноприенко стала чемпионкой Европы по художественной гимнастике в упражнениях с обручем
Видео победного выступления обнародовал Национальный олимпийский комитет в телеграме.
На ЧЕ в Баку (Азербайджан) Виктория Оноприенко набрала за выступление с обручем в финале 33,250 балла и выиграла золотую медаль. Серебро получила Ади Ася Кац из Израиля (32,600), бронзу – Боряна Калейн из Болгарии (32,250).
Золото Оноприенко стало для сборной Украины первым в индивидуальных соревнованиях на чемпионатах Европы с 2005 года, когда в упражнениях с лентой победила Наталья Годунко.
Для Оноприенко эта награда оказалась второй на ЧЕ в Баку. 20 мая она и Полина Карика, Полина Городнича, а также наша сборная в групповых упражнениях – Анастасия Возняк, Ева Мелещук, Мария Высочанская, Дарья Дуда, Диана Баева и Елизавета Азза – получили серебро в командных соревнованиях.
ЧЕ по художественной гимнастике
Баку, Азербайджан
21 мая
Обруч
1. Виктория Оноприенко (Украина) – 33,250 балла
2. Ади Ася Катц (Израиль) – 32,600
3. Боряна Калейн (Болгария) – 32,250
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.12
Покупка 37.12Продажа 37.65
-
EUR
Покупка 40.1Продажа 40.98
- Актуальное
- Важное