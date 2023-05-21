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Оноприенко принесла Украине первое за 18 лет индивидуальное золото ЧЕ по художественной гимнастике

21 мая, 2023 воскресенье
13:10
Спорт

Украинка Виктория Оноприенко стала чемпионкой Европы по художественной гимнастике в упражнениях с обручем

Видео победного выступления обнародовал Национальный олимпийский комитет в телеграме.

На ЧЕ в Баку (Азербайджан) Виктория Оноприенко набрала за выступление с обручем в финале 33,250 балла и выиграла золотую медаль. Серебро получила Ади Ася Кац из Израиля (32,600), бронзу – Боряна Калейн из Болгарии (32,250).

Золото Оноприенко стало для сборной Украины первым в индивидуальных соревнованиях на чемпионатах Европы с 2005 года, когда в упражнениях с лентой победила Наталья Годунко.

Для Оноприенко эта награда оказалась второй на ЧЕ в Баку. 20 мая она и Полина Карика, Полина Городнича, а также наша сборная в групповых упражнениях – Анастасия Возняк, Ева Мелещук, Мария Высочанская, Дарья Дуда, Диана Баева и Елизавета Азза – получили серебро в командных соревнованиях.

ЧЕ по художественной гимнастике

Баку, Азербайджан

21 мая

Обруч

1. Виктория Оноприенко (Украина) – 33,250 балла

2. Ади Ася Катц (Израиль) – 32,600

3. Боряна Калейн (Болгария) – 32,250


 
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