Оно ходит где-то рядом, - Усик о риске смерти в ринге
Украинский боксер Александр Усик поделился мыслями о том, что "смерть ходит рядом с рингом"
Об этом Александр Усик рассказал в интервью Маше Ефросининой.
Усик рассказал, что он молится каждый день, в том числе и перед боями, но старается не думать о возможной смерти в ринге.
"Смерть в ринге? Ситуации были, пару человек там умерло после боев. Это все рядом. Оно ходит где-то рядом. Я не знаю, я не думаю об этом. Вот просто не думаю - и все", - сказал Александр Усик.
- 18 января боксер Александр Усик рассказал, что сейчас в Украине у него нет спонсоров из-за неоднозначных политических высказываний.
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