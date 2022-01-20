Оно ходит где-то рядом, - Усик о риске смерти в ринге

Об этом Александр Усик рассказал в интервью Маше Ефросининой.



Усик рассказал, что он молится каждый день, в том числе и перед боями, но старается не думать о возможной смерти в ринге.



"Смерть в ринге? Ситуации были, пару человек там умерло после боев. Это все рядом. Оно ходит где-то рядом. Я не знаю, я не думаю об этом. Вот просто не думаю - и все", - сказал Александр Усик.

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