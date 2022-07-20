Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.

Как отмечается на сайте министерства, Украинский центр оценивания качества образования создал видеоинструкцию для абитуриентов, чтобы они могли заранее ознакомиться с платформой и не волноваться во время тестирования.

"Украинский центр оценивания качества образования разработал видеоинструкцию "Онлайн-тестировщик: как пользоваться, о чем помнить участнику", что позволит участникам уверенно чувствовать себя во время тестирования, правильно обозначать и менять ответы", - говорится в сообщении.

Разработчики инструкции отметили, что в национальный мультипредметный тест войдут три дисциплины, а задачи будут отвечать программам ВНО.

"НМТ состоит из трех блоков: украинский язык, математика и история Украины. На выполнение задач всех блоков отведено 120 минут. Задания НМТ соответствуют содержанию программ ВНО по учебным предметам", - пишет министерство.

Также поступающие могут узнать из видео, где найти справочные материалы, в которой последовательности выполнять задачи, как изменить ответ в случае необходимости, как завершить работу над тестом.

В видео отмечают, что тестирование будет проводиться на специальной онлайн-платформе.

Мультипредметное тестирование для всех абитуриентов начнется по киевскому времени.

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