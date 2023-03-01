Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Онлайн-референдум о независимости пяти регионов России является очень важным мероприятием. Поскольку, когда мы разговариваем с нашими партнерами и представителями регионов РФ, то было такое мнение, что в России нет поддержки суверенитета и независимости регионов. Этот онлайн-рефендум и должен показать действительно ли такие настроения царят в России", – пояснил Дунда.

Народный депутат подчеркнул, что результаты онлайн-референдума являются доказательством для Запада, что в РФ могут начаться процессы децентрализации.

"Онлайн-референдум о независимости пяти регионов России показал, что в РФ происходят необратимые процессы децентрализации и обретения суверенитета отдельными территориями. Что-то подобное происходило во время распада. Согласно результатам мы уже можем работать с гражданским обществом РФ. Однако, что более важно, с этими результатами мы можем работать с нашими партнерами. Поскольку на Западе до сих пор считают, что у России не существуют настроения относительно независимости отдельных регионов", - добавил он.