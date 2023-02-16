Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Вчера, 15 февраля, в 20:00 по киевскому времени, как и предполагалось, начался онлайн-референдум о независимости пяти регионов России: Калининград, Ингрия (Санкт-Петербург), Кубань, Сибирь и Урал. Этот референдум завершается 28 февраля. Я думаю, что в начале марта инициативная группа и соответствующие медиа подведут итоги этого референдума. Мы увидим, сколько людей приняли участие в голосовании, какие реагирования были на референдум и как представители этих регионов проголосовали. Замечу, что этот онлайн-референдум проходит по тем нормам и правилам, которые соответствуют российскому законодательству. Россия одно из государств в мире, которое позволяет проведение онлайн-референдумов, поэтому мы и инициативная группа, представители Форума свободных народов России, используем эту площадку, чтобы в конце концов дать возможность всем регионам, пока начали с пяти, высказать свое мнение относительно того, имеют ли они право жить независимо от Москвы, заботиться о своих ресурсах, устанавливать свою власть и тратить средства из своих недр в собственную пользу. Через две недели посмотрим на результаты", - рассказал народный депутат.

Олег Дунда добавил, что разработчики этой платформы уже рассказывают, что многие люди заходили проголосовать с территории РФ, не используя VPN (сеть, обеспечивающая шифрование трафика, – ред.), потому что разработан инструмент для прямого вхождения на платформу, но много было голосований и через VPN.

"Что касается инициаторов, то этот процесс начался не вчера. Уже с весны 2022 года действует Форум свободных народов России, последние полгода нарабатывались практические рекомендации по дальнейшим действиям и воплощению идей, выработанных на заседаниях Форума. И как один из вариантов осенью была предложена такая платформа онлайн-голосования. Представители этих регионов обратились к проведению такого референдума. Именно те, кто это инициировал и будут обнародовать результаты голосования онлайн-референдума", - отметил Дунда .