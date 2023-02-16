Онлайн-референдум о независимости пяти регионов России продлится до 28 февраля, - нардеп Дунда
Олег Дунда, народный депутат Украины, отметил, что эта площадка позволит регионам РФ высказать свое мнение относительно того, имеют ли они право жить независимо от Москвы
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
"Вчера, 15 февраля, в 20:00 по киевскому времени, как и предполагалось, начался онлайн-референдум о независимости пяти регионов России: Калининград, Ингрия (Санкт-Петербург), Кубань, Сибирь и Урал. Этот референдум завершается 28 февраля. Я думаю, что в начале марта инициативная группа и соответствующие медиа подведут итоги этого референдума. Мы увидим, сколько людей приняли участие в голосовании, какие реагирования были на референдум и как представители этих регионов проголосовали. Замечу, что этот онлайн-референдум проходит по тем нормам и правилам, которые соответствуют российскому законодательству. Россия одно из государств в мире, которое позволяет проведение онлайн-референдумов, поэтому мы и инициативная группа, представители Форума свободных народов России, используем эту площадку, чтобы в конце концов дать возможность всем регионам, пока начали с пяти, высказать свое мнение относительно того, имеют ли они право жить независимо от Москвы, заботиться о своих ресурсах, устанавливать свою власть и тратить средства из своих недр в собственную пользу. Через две недели посмотрим на результаты", - рассказал народный депутат.
Олег Дунда добавил, что разработчики этой платформы уже рассказывают, что многие люди заходили проголосовать с территории РФ, не используя VPN (сеть, обеспечивающая шифрование трафика, – ред.), потому что разработан инструмент для прямого вхождения на платформу, но много было голосований и через VPN.
"Что касается инициаторов, то этот процесс начался не вчера. Уже с весны 2022 года действует Форум свободных народов России, последние полгода нарабатывались практические рекомендации по дальнейшим действиям и воплощению идей, выработанных на заседаниях Форума. И как один из вариантов осенью была предложена такая платформа онлайн-голосования. Представители этих регионов обратились к проведению такого референдума. Именно те, кто это инициировал и будут обнародовать результаты голосования онлайн-референдума", - отметил Дунда .
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.36
Покупка 39.36Продажа 40.01
-
EUR
Покупка 41.48Продажа 42.36
- Актуальное
- Важное