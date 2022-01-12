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Онлайн-дискуссия Киевского Форума Безопасности: “Переговоры Запад vs Россия: удастся ли остановить новое нападение Кремля?" Прямой эфир
Новая дискуссия КБФ посвящена вопросу безопасности на российско-украинской границе и ситуации на постсоветском пространстве
- Россия продолжает наращивать силы у границ Украины.
- В Казахстан введены русские солдаты.
- 10 января пройдут переговоры Америки и России.
- 12 января – заседание Совета НАТО – Россия.
- Чем завершатся переговоры коллективного Запада и Москвы?
- Согласится ли Запад на ультиматумы Путина?
- Удастся ли остановить новое нападение Кремля?
Об этом в новой дискуссии Киевского Форума безопасности.
Участники:
- Арсений Яценюк, дважды – премьер-министр Украины;
- Посол Александр Вершбоу, бывший заместитель генерального секретаря НАТО;
- Посол Джон Гербст, директор Центра Евразии Атлантического Совета.
- Виола фон Крамон-Таубадель, депутат Европейского парламента.
- Мелинда Гарринг, заместитель директора Центра Евразии Атлантического Совета;
- Данило Лубкивский, директор Киевского Форума безопасности;
Анализ и оценки политиков и экспертов из Вашингтона, Берлина и Киева.
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