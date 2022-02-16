Онлайн-дискуссия КБФ. Россия против Запада и Украины: что дальше?

Киевский Безопасный Форум проводит онлайн дискуссию "Россия против Запада и Украины: что дальше?" с участием всемирно известных дипломатов, политиков и экспертов.



- Какие главные выводы следует сделать Западу и Украине по очередной волне агрессии России?

– Насколько эффективно Запад помог защитить Украину от возможного российского вторжения?

– Как сохранить и усилить солидарность Запада и Украины в новых условиях?

- Как Украине избежать роли "серой зоны" между Россией и Западом и стать полноправной частью евроатлантической коллективной системы безопасности?

– Что ожидать дальше? Каковы наиболее вероятные сценарии после острой фазы кризиса, организованного Россией?