Онлайн-дискуссия КБФ. Россия против Запада и Украины: что дальше?
Киевский Безопасный Форум проводит онлайн дискуссию "Россия против Запада и Украины: что дальше?" с участием всемирно известных дипломатов, политиков и экспертов
Киевский Безопасный Форум проводит онлайн дискуссию "Россия против Запада и Украины: что дальше?" с участием всемирно известных дипломатов, политиков и экспертов.
- Какие главные выводы следует сделать Западу и Украине по очередной волне агрессии России?
– Насколько эффективно Запад помог защитить Украину от возможного российского вторжения?
– Как сохранить и усилить солидарность Запада и Украины в новых условиях?
- Как Украине избежать роли "серой зоны" между Россией и Западом и стать полноправной частью евроатлантической коллективной системы безопасности?
– Что ожидать дальше? Каковы наиболее вероятные сценарии после острой фазы кризиса, организованного Россией?
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.99
Покупка 27.99Продажа 28.36
-
EUR
Покупка 31.77Продажа 32.29
- Актуальное
- Важное